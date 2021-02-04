***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.02.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 80.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.ESKİ ŞEKİLKAYITLI SERMAYEMadde 6-Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.1987 tarih ve 684 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 80.000.000 TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)Herbir payın itibari değeri : l Kr.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.Şirketin Çıkarılmış Sermayesi172.800 adet A Grubu Nama yazılı 1.728 TL.126.000 adet B Grubu Nama yazılı 1.260 TL.4.494.806.325 adet C Grubu Hamiline yazılı 44.948.063,25 TL.olmak üzere cem'an 4.495.105.125 adet paydan oluşmakta olup 44.951.051,25 TL.dır.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Çıkarılmış sermayenin 43.923.626,25 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak sermayeye kalbedilmiş, 1.027.425 TL.nın da tamamı nakden ve peşinen ödenmiştir.Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yeni sermaye ihtiyaçlarını nama veya hamiline olarak ayrı gruplar halinde düzenlemeye, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.İç Kaynaklardan yapılan sermaye artırımı sonunda mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilir.YENİ ŞEKİLKAYITLI SERMAYEMadde 6-Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.1987 tarih ve 684 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 80.000.000 TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)Herbir payın itibari değeri : l Kr.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.Şirketin Çıkarılmış Sermayesi172.800 adet A Grubu Nama yazılı 1.728 TL.126.000 adet B Grubu Nama yazılı 1.260 TL.4.494.806.325 adet C Grubu Hamiline yazılı 44.948.063,25 TL.olmak üzere cem'an 4.495.105.125 adet paydan oluşmakta olup 44.951.051,25 TL.dır.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Çıkarılmış sermayenin 43.923.626,25 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak sermayeye kalbedilmiş, 1.027.425 TL.nın da tamamı nakden ve peşinen ödenmiştir.Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yeni sermaye ihtiyaçlarını nama veya hamiline olarak ayrı gruplar halinde düzenlemeye, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.İç Kaynaklardan yapılan sermaye artırımı sonunda mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907366BIST