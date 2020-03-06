***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.10.2014 ve 07.11.2014 tarihli özel durum açıklamalarımızda, Şirketimizin, ana ortağı Yaşar Holding A.Ş. nin 250 milyon ABD Doları nominal değerli ve 6 Mayıs 2020 vadeli yurt dışındaki tahvil ihracına, özel durum açıklamalarımızda adı geçen Topluluk şirketleri ile birlikte garantör olarak katıldığı kamuya açıklanmıştı. Bugün itibarıyla Yaşar Holding A.Ş. tarafından tahvil bedelinin 6 Nisan 2020 tarihinde ödenerek kapatılacağı yolunda Lüksemburg Borsası'nda bir açıklama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825148BIST