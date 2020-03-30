***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 15:42
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. İdil YİĞİTBAŞI'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833273
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
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18:056,5867
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|Önceki Kapanış
|: 338,06
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343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1436
|8,1845
|% 1,78
|
|Frank
|6,8356
|6,8768
|% 1,15
|
|Riyal
|1,7481
|1,7568
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-7,31
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,08
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,00
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,66
|25,66
|-2,29
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