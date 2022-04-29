***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 16:19
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Sn. Barış Kav'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
Barış Kav
Telefon: 0 232 495 00 00
E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr
Erdoğan Kutluay
Telefon: 0 232 436 15 15
E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025565
BIST
17:032.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,20
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:0314,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0713
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
17:0315,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0916
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:03913,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 13,00
|Açılış
|: 913,49
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ARENA
|14,30
|23.569.155
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.599.799
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.427
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.458.670
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.693.161
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.837.774
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.626.455
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,40
|33.531.277
|% -7,00
|
|TKFEN
|19,76
|582.819.769
|% -5,82
|
|THYAO
|41,38
|4.034.833.463
|% 2,17
|
|GARAN
|14,97
|1.394.735.506
|% -0,07
|
|SISE
|18,05
|1.274.004.120
|% 1,92
|
|AKBNK
|8,86
|1.140.910.651
|% -1,23
|
|TUPRS
|236,00
|1.030.090.091
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,61
|848.671.679
|% -1,51
|
|ODAS
|2,43
|467.697.570
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|213.288.201
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,84
|727.201.536
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,86
|1.140.910.651
|% -1,23
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8564
|14,8609
|% 0,48
|
|Euro
|15,6421
|15,6498
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,5960
|18,6892
|% 1,27
|
|Frank
|15,2493
|15,3412
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9497
|3,9695
|% 0,52
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|17,41
|
|Altın Gr.
|909
|910
|9,08
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|89,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|90,76
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|43,91
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|21,95
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,46
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, THYAO
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 49 kaybederek (% -0.11 ) 2, 179
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRDFA, UFUK, ARENA, CEMTS, MERKO, YUNSA, KNFRT
-
17:18
AYES, MNDRS, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
PETUN, DITAS, TCELL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında