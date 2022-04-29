***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Sn. Barış Kav'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:Barış KavTelefon: 0 232 495 00 00E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsut.com.trErdoğan KutluayTelefon: 0 232 436 15 15E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsut.com.trBilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025565BIST