***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSuudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresi (SFDA)'ni temsilen Türkiye'yi ziyaret eden heyetin, süt ürünleri sektöründe 5 firmaya verdiği ihracat vizesine istinaden Şirketimiz Suudi Arabistan ile süt ve süt ürünleri ihracatı yapmaya başlayacaktır.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179128BIST