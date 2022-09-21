***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 01.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.03.2023Vade (Gün Sayısı) 177Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 14,0630Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,0000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,1720Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPNST32317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 20.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 21.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,87671Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.03.2023Kayıt Tarihi 16.03.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR EURASIA RATING A (Trk) 04.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2022 tarihli ve 47/1293 sayılı toplantısında onaylanmış olan borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 177 gün vadeli, 150.000.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosu satış işlemi 20.09.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 21.09.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064573BIST