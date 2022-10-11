***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Finansman Bonosunun İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Açıklama şablonundaki değişiklik nedeniyle ilave bilgiler girilmiştirYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 75.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.10.2022Vade (Gün Sayısı) 82Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,4137Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,0000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,4844Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPNSTE2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 20.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 20.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 21.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,93098Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.10.2022Kayıt Tarihi 10.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR EURASIA RATING A (Trk) 04.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 150.000.000 TL nominal değerli 82 gün vadeli TRFPNSTE2214 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 11 Ekim 2022 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070856BIST