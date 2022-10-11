Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.10.2022 17:25
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Finansman Bonosunun İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Açıklama şablonundaki değişiklik nedeniyle ilave bilgiler girilmiştir

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 16.06.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 82
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,4137
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,0000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,4844
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPNSTE2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 20.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 21.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,93098
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.10.2022
Kayıt Tarihi 10.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASIA RATING A (Trk) 04.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 150.000.000 TL nominal değerli 82 gün vadeli TRFPNSTE2214 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 11 Ekim 2022 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070856


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.518
Değişim :  -1,51% |  -53,80
Açılış :  3.577  
Önceki Kapanış :  3.572  
En Yüksek
3.591 En Düşük
3.511
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 40,48 56.220.968 % 10,00  
SMRTG 89,20 247.908.468 % 9,99  
PRKAB 26,86 202.163.380 % 9,99  
DYOBY 23,12 91.623.836 % 9,99  
KNFRT 15,19 68.570.402 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5707 18,5915 % 0,04  
Euro 17,9937 18,0193 % -0,18  
Sterlin 20,5343 20,6373 % 0,99  
Frank 18,5287 18,6403 % -0,23  
Riyal 4,9278 4,9525 % -0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.668 1.668 1,84  
Altın Gr. 996 996 0,25  
Cumhuriyet 6.704 6.805 29,00  
Tam 6.712 6.776 8,00  
Yarım 3.270 3.312 3,00  
Çeyrek 1.638 1.656 1,00  
Gümüş.Ons 18,85 18,89 -0,29  
Gümüş Gr. 11,27 11,29 -0,16  
B. Petrol 91,89 91,89 -2,40  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru