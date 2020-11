***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiPINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. GIDA 43335000 5.451.752,25 TRY 12,58 İŞTİRAKPINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GIDA 44.762.708,45 3.927.525,25 TRY 8,77 İŞTİRAKBİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. TURİZM 240000 3200 TRY 1,33 İŞTİRAKÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. GIDA 10.618.442,95 580640 TRY 5,47 İŞTİRAKDESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ 23200000 7.079.662,65 TRY 30,52 İŞTİRAKYAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA,DAĞITIM,TURİZM VE TİCARET A.Ş. TİCARET 80.953.360,53 25.756.236,26 TRY 31,82 İŞTİRAKYAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 35000000 616.623,05 TRY 1,76 İŞTİRAKPINAR FOODS GMBH GIDA 5056350 2272500 EUR 44,94 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889053BIST