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***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.11.2020 11:52
GÜNCEL HABERLER



***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. GIDA 43335000 5.451.752,25 TRY 12,58 İŞTİRAK
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GIDA 44.762.708,45 3.927.525,25 TRY 8,77 İŞTİRAK
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. TURİZM 240000 3200 TRY 1,33 İŞTİRAK
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. GIDA 10.618.442,95 580640 TRY 5,47 İŞTİRAK
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ 23200000 7.079.662,65 TRY 30,52 İŞTİRAK
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA,DAĞITIM,TURİZM VE TİCARET A.Ş. TİCARET 80.953.360,53 25.756.236,26 TRY 31,82 İŞTİRAK
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 35000000 616.623,05 TRY 1,76 İŞTİRAK
PINAR FOODS GMBH GIDA 5056350 2272500 EUR 44,94 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889053


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Frank 8,4255 8,4763 % 0,09  
Riyal 2,0489 2,0591 % 0,10  
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12:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.884 2,40  
Altın Gr. 468 468 2,10  
Cumhuriyet 3.112 3.159 -18,00  
Tam 3.096 3.174 -17,11  
Yarım 1.497 1.536 -8,27  
Çeyrek 751 768 -4,14  
Gümüş.Ons 24,61 24,65 0,15  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,07  
B. Petrol 44,19 44,19 0,44  
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