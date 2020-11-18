***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.11.2020 17:14
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. GIDA 43335000 5.451.752,25 TRY 12,58 İŞTİRAK
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GIDA 44.762.708,45 3.927.525,25 TRY 8,77 İŞTİRAK
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. TURİZM 240000 3200 TRY 1,33 İŞTİRAK
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. GIDA 10.618.442,95 580640 TRY 5,47 İŞTİRAK
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ 23200000 7.079.662,65 TRY 30,52 İŞTİRAK
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA,DAĞITIM,TURİZM VE TİCARET A.Ş. TİCARET 80.953.360,53 25.756.236,26 TRY 31,82 İŞTİRAK
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 35000000 616.623,05 TRY 1,76 İŞTİRAK
PINAR FOODS GMBH GIDA 5056350 2272500 EUR
17:051.286
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 26,11
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
17:057,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
17:059,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0263
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
17:05465,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 465,33
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler17:05
|YYAPI
|1,32
|136.355.503
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.592.450
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.720.052
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.797.619
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,57
|394.181.475
|% -8,37
|
|MEPET
|3,19
|72.330.750
|% -7,27
|
|GARAN
|8,76
|6.333.354.324
|% 4,04
|
|YKBNK
|2,87
|3.000.156.603
|% 7,49
|
|KRDMD
|4,59
|2.640.927.138
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,22
|1.540.729.948
|% 3,84
|
|THYAO
|11,66
|1.218.350.964
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,87
|3.000.156.603
|% 7,49
|
|GARAN
|8,76
|6.333.354.324
|% 4,04
|
|KRDMD
|4,59
|2.640.927.138
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,48
|450.140.471
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,93
|549.137.837
|% 1,05
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7193
|7,7245
|% 0,32
|
|Euro
|9,1569
|9,1641
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2117
|10,2629
|% 0,38
|
|Frank
|8,4284
|8,4792
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0506
|2,0609
|% 0,19
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-3,88
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.073
|3.153
|-38,95
|
|Yarım
|1.485
|1.525
|-18,84
|
|Çeyrek
|745
|763
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,47
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,36
|44,36
|0,61
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:19ARMDA
Yüzde 8.69 oranında artışla 53.30 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 014 adet işlem
-
17:18HUBVC
Yüzde 6.54 oranında artışla 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 408, 193 adet işlem
-
17:17FONET
Yüzde 6.58 oranında artışla 12.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 501, 362 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 1, 285 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 137.00 milyon TL de
-
17:15HUBVC
Yüzde 6.60 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 343, 893 adet işlem