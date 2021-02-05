***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2021 14:04
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
GÖKHAN KAVUR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 09.04.2015 0232-4361515 yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 205555
ASLI KAHYAOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 23.03.2016 0232-4950000 yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907795
BIST
16:311.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,64
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:317,0581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0777
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0529
16:318,4766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0739
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:31409,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,17
|Açılış
|: 409,46
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:29
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.270.074
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.958.272
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|KONTR
|72,20
|57.720.305
|% -5,25
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|130,00
|1.892.619.871
|% 7,00
|
|SISE
|7,75
|1.182.942.811
|% 0,52
|
|GARAN
|9,98
|901.336.906
|% 0,60
|
|TCELL
|16,90
|820.221.823
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,10
|775.053.394
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|407.923.935
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,74
|563.339.348
|% 7,03
|
|EKGYO
|2,50
|492.511.393
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,10
|775.053.394
|% -0,24
|
|SISE
|7,75
|1.182.942.811
|% 0,52
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0541
|7,0573
|% -1,10
|
|Euro
|8,4683
|8,4756
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,6583
|9,7068
|% -0,72
|
|Frank
|7,8043
|7,8513
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8812
|1,8906
|% -0,82
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|12,29
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.692
|2.760
|-32,77
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|-15,85
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|59,33
|59,33
|0,32
|
Seans Raporu
16:29
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16:44RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 21.12 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 313 adet işlem
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16:43XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 19, 442.00 milyon TL de
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16:43AKSEN
Yüzde 4.84 oranında artışla 11.48 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 568, 952 adet işlem
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16:41PRKME
Yüzde 4.56 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 535, 993 adet işlem
-
16:40BTCIM
Yüzde 4.57 oranında artışla 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 552, 526 adet işlem