***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2021 17:38
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İDİL YİĞİTBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
0
En Düşük
0
18:058,1143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
18:059,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0146
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
18:05455,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,84
|Açılış
|: 455,74
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|18,51
|244.618.352
|% 2,99
|
|BNTAS
|5,65
|59.153.665
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,76
|329.648.856
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,74
|9.901.010
|% 0,00
|
|TRILC
|46,50
|95.172.755
|% 0,00
|
|ALKIM
|16,80
|75.698.930
|% -0,42
|
|AKBNK
|4,76
|329.648.856
|% 0,00
|
|BNTAS
|5,65
|59.153.665
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,74
|9.901.010
|% 0,00
|
|TRILC
|46,50
|95.172.755
|% 0,00
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 0,00
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,00
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,00
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% 0,00
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 0,00
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1073
|8,1125
|% 0,08
|
|Euro
|9,7019
|9,7137
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1634
|11,2194
|% 0,45
|
|Frank
|8,7877
|8,8406
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1581
|2,1689
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|1,99
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,04
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|0,83
|