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***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.04.2021 17:38



***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İDİL YİĞİTBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı
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KCHOL 18,51 244.618.352 % 2,99  
BNTAS 5,65 59.153.665 % 0,00  
AKBNK 4,76 329.648.856 % 0,00  
TSGYO 4,74 9.901.010 % 0,00  
TRILC 46,50 95.172.755 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1073 8,1125 % 0,08  
Euro 9,7019 9,7137 % 0,17  
Sterlin 11,1634 11,2194 % 0,45  
Frank 8,7877 8,8406 % 0,20  
Riyal 2,1581 2,1689 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 1,99  
Altın Gr. 456 456 0,82  
Cumhuriyet 3.029 3.075 23,00  
Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,50 25,53 0,17  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,04  
B. Petrol 64,50 64,50 0,83  
Seans Raporu 18:05
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