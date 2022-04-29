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***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.04.2022 16:53
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BARIŞ KAV YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 29.04.2022 0232-4950000 yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207424
ERDOĞAN KUTLUAY YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 04.01.2022 0232-4361515 yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İDİL YİĞİTBAŞI 29.03.2022 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı
EMİNE FEYHAN YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil
METİN AKMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye YOKTUR Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YEŞİM GÜRA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
YILMAZ GÖKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
KEMAL SEMERCİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET AKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025600


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Cumhuriyet 6.070 6.161 89,00  
Tam 6.042 6.193 90,76  
Yarım 2.920 2.996 43,91  
Çeyrek 1.465 1.498 21,95  
Gümüş.Ons 23,18 23,20 0,03  
Gümüş Gr. 11,01 11,03 0,01  
B. Petrol 109 109 1,65  
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