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***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2023 16:18
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BARIŞ KAV YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 29.04.2022 0232-4950000 yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207424
ÖZHAN BEŞİKÇİOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 14.04.2023 0232-4361515 yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138429


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BIST En Aktif Hisseler17:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARZUM 22,00 20.351.899 % 10,00  
BVSAN 63,85 385.576.940 % 9,99  
GRNYO 4,97 38.232.844 % 9,96  
CVKMD 127,00 3.030.347 % 9,96  
KOPOL 29,62 1.343.919 % 9,95  
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17:02 Alış Satış %  
Dolar 19,3534 19,3771 % 0,30  
Euro 21,3523 21,3659 % 0,06  
Sterlin 24,0820 24,2028 % -0,23  
Frank 21,6414 21,7718 % -0,03  
Riyal 5,1474 5,1732 % 0,19  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.257 1.257 -11,18  
Cumhuriyet 8.793 8.926 104,00  
Tam 8.798 8.915 124,00  
Yarım 4.297 4.362 60,00  
Çeyrek 2.148 2.181 30,00  
Gümüş Gr. 16,10 16,12 0,06  
Seans Raporu 17:02
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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