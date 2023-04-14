***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.04.2023 16:18
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BARIŞ KAV YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 29.04.2022 0232-4950000 yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207424
ÖZHAN BEŞİKÇİOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 14.04.2023 0232-4361515 yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138429
BIST
17:045.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,39
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
17:0419,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0455
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
17:0421,3582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3161
17:041.257,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -11,17
|Açılış
|: 1.257,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ARZUM
|22,00
|20.351.899
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.576.940
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,97
|38.232.844
|% 9,96
|
|CVKMD
|127,00
|3.030.347
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.343.919
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.141.605
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.570.818
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|MMCAS
|5,66
|1.034.979
|% -7,21
|
|KOZAL
|22,84
|2.770.052.431
|% 0,26
|
|THYAO
|135,60
|2.752.710.905
|% -1,09
|
|GESAN
|89,10
|2.403.856.234
|% 5,57
|
|EREGL
|36,02
|1.528.057.025
|% -0,77
|
|KOZAA
|45,34
|1.455.316.850
|% 3,23
|
|KOZAL
|22,84
|2.770.052.431
|% 0,26
|
|EKGYO
|6,94
|825.340.496
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,87
|86.263.647
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,17
|1.150.621.406
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,37
|921.355.172
|% 0,48
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3534
|19,3771
|% 0,30
|
|Euro
|21,3523
|21,3659
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,0820
|24,2028
|% -0,23
|
|Frank
|21,6414
|21,7718
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1474
|5,1732
|% 0,19
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|-11,18
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.798
|8.915
|124,00
|
|Yarım
|4.297
|4.362
|60,00
|
|Çeyrek
|2.148
|2.181
|30,00
|
|Gümüş Gr.
|16,10
|16,12
|0,06
|
Seans Raporu
17:02
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-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 92 kaybederek (% -0.30 ) 5, 652
-
17:17XU100
Endeks 5, 126 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 39, 926.00 milyon TL de
-
17:17GEREL
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 16.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 118, 675 adet işlem
-
17:16PAMEL
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 265.30 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 698 adet işlem
-
17:15CRFSA
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 61.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 953, 875 adet işlem