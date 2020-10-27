***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









esi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ G ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,3. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,Beyan ederiz.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.Kemal SEMERCİLER Metin AKMAN Gürkan HEKİMOĞLUDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884502BIST