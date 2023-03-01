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***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

01.03.2023 23:27
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Açıklamalar

         Şirketimizin 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118887


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Tam 7.655 7.722 79,00  
Yarım 3.740 3.779 39,00  
Çeyrek 1.870 1.889 19,00  
Gümüş.Ons 21,22 21,24 0,30  
Gümüş Gr. 12,90 12,91 0,19  
B. Petrol 85,83 85,83 1,08  
Seans Raporu 18:05
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