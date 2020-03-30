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***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

30.03.2020 15:43
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***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

                     Şirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde
 
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in ve üyeliğine Sn. Metin Akman'ın atanmasına,
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal  Semerciler'in, üyeliklere Sn. Cengiz Erol ve Sn. Yılmaz Gökoğlu'nun atanmasına,
 
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine  dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in, üyeliklere Sn. Cengiz Erol, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Gökhan Kavur'un atanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833274


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