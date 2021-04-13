***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesindeDenetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in ve üyeliklere Sn. Metin Akman ve Sn. Yeşim Güra'nın atanmasına,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in, üyeliklere Sn. Metin Akman, Sn. Yeşim Güra ve Sn. Cengiz Erol'un atanmasına,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Metin Akman'ın, üyeliklere Sn. Kemal Semerciler, Sn. Cengiz Erol ve Sn. Gökhan Kavur'un atanmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927526BIST