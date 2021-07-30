***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanan Sn. Cemre Ekici Bayram'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952953BIST