***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.07.2021 11:31
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanan Sn. Cemre Ekici Bayram'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952953
BIST
14:171.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
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|: 1.383
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|: 497,19
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498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:17
|DOBUR
|14,08
|2.951.504
|% 10,00
|
|VKING
|6,50
|20.594.678
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.728.590
|% 9,84
|
|OZBAL
|14,07
|43.640.503
|% 7,57
|
|ULAS
|4,23
|15.209.758
|% 6,28
|
|METUR
|6,82
|96.445.600
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.130.335
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|122.190.534
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|122.190.534
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|844.247.022
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,35
|449.554.477
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,82
|399.909.458
|% 0,64
|
|EREGL
|20,04
|366.367.342
|% 0,20
|
|ASELS
|15,45
|326.388.357
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,35
|449.554.477
|% 1,73
|
|GARAN
|8,39
|844.247.022
|% 0,60
|
|KARSN
|4,33
|300.455.920
|% 3,10
|
|KRDMD
|7,82
|399.909.458
|% 0,64
|
|ODAS
|1,80
|74.765.117
|% -2,17
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4067
|8,4103
|% -0,54
|
|Euro
|10,0054
|10,0106
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,7024
|11,7611
|% -0,61
|
|Frank
|9,2513
|9,3070
|% -0,49
|
|Riyal
|2,2349
|2,2461
|% -0,61
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,50
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-32,66
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-15,80
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,53
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,92
|74,92
|-0,18
|
Seans Raporu
14:17
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-
14:30MEGAP
Yüzde -9.19 oranında düşüşle 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 939, 488 adet işlem
-
14:30MEGAP
Yüzde -9.19 oranında düşüşle 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 939, 488 adet işlem
-
14:27MEGAP
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 863, 037 adet işlem
-
14:27MEGAP
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 863, 037 adet işlem
-
14:26VESTL
Yüzde -8.19 oranında düşüşle 29.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 828, 956 adet işlem