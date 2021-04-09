***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2021Tescil Tarihi07.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07.04.2021-10304AçıklamalarŞirketimizin 29.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. Seçime ilişkin karar T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2021 tarih 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926278BIST