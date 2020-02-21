***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
21.02.2020 15:55
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Polen Menkul Değerler A.Ş. 2019 Yılı Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820838
BIST
16:37116.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.235,00
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
16:376,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
16:376,6206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
16:37323,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 5,67
|Açılış
|: 323,39
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,60
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,12
|79.467.793
|% 17,28
|
|DGGYO
|6,67
|38.244.049
|% 17,22
|
|ARDYZ
|15,19
|16.486.076
|% 15,16
|
|ESCOM
|3,11
|7.515.990
|% 14,34
|
|SAYAS
|3,61
|4.774.291
|% 12,11
|
|MIPAZ
|3,07
|156.710.762
|% -13,76
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,52
|13.061.648
|% -8,09
|
|TSPOR
|5,84
|87.201.623
|% -6,26
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|THYAO
|14,40
|1.597.300.964
|% 0,21
|
|ASELS
|28,72
|1.037.861.082
|% 1,27
|
|KOZAA
|12,58
|619.499.872
|% 11,92
|
|IPEKE
|9,86
|605.903.314
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,77
|473.877.781
|% 2,21
|
|EKGYO
|1,55
|353.640.598
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|395.914.183
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,77
|473.877.781
|% 2,21
|
|ALBRK
|1,53
|218.711.543
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,21
|167.494.615
|% 2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8958
|7,9354
|% 0,77
|
|Frank
|6,2116
|6,2490
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6278
|1,6359
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|21,74
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.174
|44,00
|
|Tam
|2.132
|2.185
|44,55
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,55
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,78
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,66
|0,06
|
|B. Petrol
|58,35
|58,35
|-0,96
|