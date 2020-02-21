***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -23.936 133.222 -1.060.225 276.398 11.409.459 11.409.459Diğer Düzeltmeler-1 -1 -1Transferler276.398 -276.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.255 476.169 453.914 453.914Dönem Karı (Zararı)476.169 476.169 476.169Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.255 -22.255 -22.255Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372Diğer Düzeltmeler3.572 3.572 3.572Transferler479.741 -479.741Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.351 158.419 203.770 203.770Dönem Karı (Zararı)158.419 158.419 158.419Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)45.351 45.351 45.351Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -840 mayan Taraflara Diğer Borçlar9.c 155.960 68.293Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar0 0ARA TOPLAM4.335.805 1.578.330TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.335.805 1.578.330UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 29.361 91.323İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29.361 91.323Banka Kredileri18 29.361 91.323Uzun Vadeli Karşılıklar21 197.468 200.612Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.b 197.468 200.612TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER226.829 291.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.562.634 1.870.265ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.070.714 11.863.372Ödenmiş Sermaye22.a 12.084.000 12.084.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.c -840 -46.191Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-840 -46.191Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.c -840 -46.191Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.b 133.222 133.222Yasal Yedekler22.b 133.222 133.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.d -304.087 -783.828Net Dönem Karı veya Zararı22.d 158.419 476.169TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.070.714 11.863.372TOPLAM KAYNAKLAR16.633.348 13.733.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23.a 7.764.268 1.770.690Satışların Maliyeti23.b -6.656.241 -663.438TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.108.027 1.107.252BRÜT KAR (ZARAR)1.108.027 1.107.252Genel Yönetim Giderleri24.a -2.631.885 -2.384.859Pazarlama Giderleri24.b -24.988 -28.376Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25.a 19.759 173.639Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25.b -4.755 -111.288ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.533.842 -1.243.632Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 44.141 94.978FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.489.701 -1.148.654Finansman Gelirleri27.a 1.730.175 1.796.525Finansman Giderleri27.b -33.616 -21.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)206.858 626.701Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-48.439 -150.532Dönem Vergi (Gideri) Geliri28.c -45.757 -71.438Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28.c -2.682 -79.094SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)158.419 476.169DÖNEM KARI (ZARARI)158.419 476.169Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları158.419 476.169Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar45.351 -22.255Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.c 37.173 -27.819Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.178 5.564Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28.d 8.178 5.564Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.351 -22.255TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)203.770 453.914Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları203.770 453.914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820837BIST