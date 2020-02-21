***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
21.02.2020 15:55
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -23.936 133.222 -1.060.225 276.398 11.409.459 11.409.459
Diğer Düzeltmeler
-1 -1 -1
Transferler
276.398 -276.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.255 476.169 453.914 453.914
Dönem Karı (Zararı)
476.169 476.169 476.169
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.255 -22.255 -22.255
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372
Diğer Düzeltmeler
3.572 3.572 3.572
Transferler
479.741 -479.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.351 158.419 203.770 203.770
Dönem Karı (Zararı)
158.419 158.419 158.419
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.351 45.351 45.351
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -840 mayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 155.960 68.293
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
4.335.805 1.578.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.335.805 1.578.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 29.361 91.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.361 91.323
Banka Kredileri
18 29.361 91.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 197.468 200.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.b 197.468 200.612
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.829 291.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.562.634 1.870.265
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.070.714 11.863.372
Ödenmiş Sermaye
22.a 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -840 -46.191
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-840 -46.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -840 -46.191
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.b 133.222 133.222
Yasal Yedekler
22.b 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d -304.087 -783.828
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d 158.419 476.169
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.070.714 11.863.372
TOPLAM KAYNAKLAR
16.633.348 13.733.637
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23.a 7.764.268 1.770.690
Satışların Maliyeti
23.b -6.656.241 -663.438
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.108.027 1.107.252
BRÜT KAR (ZARAR)
1.108.027 1.107.252
Genel Yönetim Giderleri
24.a -2.631.885 -2.384.859
Pazarlama Giderleri
24.b -24.988 -28.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 19.759 173.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -4.755 -111.288
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.533.842 -1.243.632
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 44.141 94.978
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.489.701 -1.148.654
Finansman Gelirleri
27.a 1.730.175 1.796.525
Finansman Giderleri
27.b -33.616 -21.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
206.858 626.701
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.439 -150.532
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.c -45.757 -71.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.c -2.682 -79.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
158.419 476.169
DÖNEM KARI (ZARARI)
158.419 476.169
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
158.419 476.169
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
45.351 -22.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c 37.173 -27.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.178 5.564
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.d 8.178 5.564
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.351 -22.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
203.770 453.914
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
203.770 453.914
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820837
BIST