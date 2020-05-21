***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
21.05.2020 15:07
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372
Transferler
476.169 -476.169
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.306 34.537 18.231 18.231
Dönem Karı (Zararı)
34.537 34.537 34.537
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.306 -16.306 -16.306
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -62.497 133.222 -307.659 34.537 11.881.603 11.881.603
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
158.419 -158.419
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.221 185.819 39.598 39.598
Dönem Karı (Zararı)
185.819 185.819 185.819
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.221 -146.221 -146.221
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 147.061 133.222 -145.668 185.819 12.110.312 12.110.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.394 25.956
Dönem Karı (Zararı)
185.819 34.537
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
185.819 34.537
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-130.570 -249.909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
63.720 104.947
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.274 11.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.274 11.482
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.934 9.529
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5.934 9.529
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.460 -11.488
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-236.958 -364.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.334 268.793
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10.280 -50
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.015.572 1.390.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.015.572 1.390.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.915 -469.651
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-156.000 -350.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
51.085 -119.351
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-342.481 -120.129
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-448.749 -533.548
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-448.749 -533.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-205 -4.348
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.836 5.624
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-142.836 5.624
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.915 -15.408 -26.354
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.113 -1.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.651 -21.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-103.651 -21.857
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.813 -21.857
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.838 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
220.130 345.509
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-16.828 -18.870
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-16.828 -18.870
Ödenen Faiz
-4.992 -7.706
Alınan Faiz
241.950 372.085
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.873 349.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.873 349.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.836.051 1.229.412
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.977.924 1.579.020
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.977.924 1.836.051
Finansal Yatırımlar
0 10.280
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 10.280
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7.a 10.280
Ticari Alacaklar
8.070.699 9.086.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 8.070.699 9.086.271
Diğer Alacaklar
9.a 4.268.003 4.079.195
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 4.235.195 4.079.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 32.808
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 350.996 8.515
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 350.996 8.515
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.a 1.113
ARA TOPLAM
14.668.735 15.020.312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.668.735 15.020.312
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.b 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
7.b 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
9.b 610.751 694.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.b 610.751 694.644
Maddi Duran Varlıklar
12 628.542 640.835
Tesis, Makine ve Cihazlar
235.763 203.463
Taşıtlar
301.286 317.511
Mobilya ve Demirbaşlar
35.365 38.104
Özel Maliyetler
56.128 81.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 161.801 109.578
Diğer Haklar
161.801 109.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.d 20.151 67.979
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.521.245 1.613.036
TOPLAM VARLIKLAR
16.189.980 16.633.348
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
579 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
579 0
Banka Kredileri
579 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 80.283 80.340
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 80.283 80.340
Banka Kredileri
18 80.283 80.340
Ticari Borçlar
3.626.500 4.075.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 3.626.500 4.075.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 24.051 24.256
Diğer Borçlar
13.124 155.960
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 13.124 155.960
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
3.744.537 4.335.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.744.537 4.335.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 12.011 29.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.011 29.361
Banka Kredileri
18 12.011 29.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 323.120 197.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.b 323.120 197.468
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
335.131 226.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.079.668 4.562.634
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.110.312 12.070.714
Ödenmiş Sermaye
22.a 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -147.061 -840
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-147.061 -840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -147.061 -840
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.b 133.222 133.222
Yasal Yedekler
22.b 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d -145.668 -304.087
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d 185.819 158.419
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.110.312 12.070.714
TOPLAM KAYNAKLAR
16.189.980 16.633.348
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23.a 2.007.834 6.879.722
Satışların Maliyeti
23.b -1.575.562 -6.601.084
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
432.272 278.638
BRÜT KAR (ZARAR)
432.272 278.638
Genel Yönetim Giderleri
24.a -465.732 -600.410
Pazarlama Giderleri
24.b -8.181 -7.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 21.483 791
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -3.587 -3.546
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.745 -331.801
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.745 -331.801
Finansman Gelirleri
27.a 241.950 372.085
Finansman Giderleri
27.b -10.926 -17.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
207.279 23.049
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.460 11.488
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.c 0 -8.548
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.c -21.460 20.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
185.819 34.537
DÖNEM KARI (ZARARI)
185.819 34.537
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
185.819 34.537
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-146.221 -16.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -119.853 -22.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.368 6.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.d -26.368 6.080
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-146.221 -16.306
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.598 18.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.598 18.231
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846241
BIST