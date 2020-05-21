***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372Transferler476.169 -476.169Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.306 34.537 18.231 18.231Dönem Karı (Zararı)34.537 34.537 34.537Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.306 -16.306 -16.306Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -62.497 133.222 -307.659 34.537 11.881.603 11.881.603Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714Diğer DüzeltmelerTransferler158.419 -158.419Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-146.221 185.819 39.598 39.598Dönem Karı (Zararı)185.819 185.819 185.819Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-146.221 -146.221 -146.221Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 147.061 133.222 -145.668 185.819 12.110.312 12.110.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.394 25.956Dönem Karı (Zararı)185.819 34.537Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)185.819 34.537Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-130.570 -249.909Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler63.720 104.947Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.274 11.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.274 11.482Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.934 9.529Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5.934 9.529Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21.460 -11.488Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-236.958 -364.379İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.334 268.793Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)10.280 -50Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.015.572 1.390.895İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.015.572 1.390.895Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-104.915 -469.651İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-156.000 -350.300İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)51.085 -119.351Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-342.481 -120.129Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-448.749 -533.548İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-448.749 -533.548Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-205 -4.348Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-142.836 5.624İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-142.836 5.624Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları41.915 -15.408 -26.354Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.113 -1.111YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-103.651 -21.857Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-103.651 -21.857Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-49.813 -21.857Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.838 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI220.130 345.509Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-16.828 -18.870Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-16.828 -18.870Ödenen Faiz-4.992 -7.706Alınan Faiz241.950 372.085YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.873 349.608NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.873 349.608DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.836.051 1.229.412DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.977.924 1.579.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.977.924 1.836.051Finansal Yatırımlar0 10.280Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 10.280Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7.a 10.280Ticari Alacaklar8.070.699 9.086.271İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 8.070.699 9.086.271Diğer Alacaklar9.a 4.268.003 4.079.195İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 4.235.195 4.079.195İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 32.808Peşin Ödenmiş Giderler10.a 350.996 8.515İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.a 350.996 8.515Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28.a 1.113ARA TOPLAM14.668.735 15.020.312TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.668.735 15.020.312DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.b 100.000 100.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar7.b 100.000 100.000Diğer Alacaklar9.b 610.751 694.644İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.b 610.751 694.644Maddi Duran Varlıklar12 628.542 640.835Tesis, Makine ve Cihazlar235.763 203.463Taşıtlar301.286 317.511Mobilya ve Demirbaşlar35.365 38.104Özel Maliyetler56.128 81.757Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 161.801 109.578Diğer Haklar161.801 109.578Ertelenmiş Vergi Varlığı28.d 20.151 67.979TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.521.245 1.613.036TOPLAM VARLIKLAR16.189.980 16.633.348KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar579 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar579 0Banka Kredileri579 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 80.283 80.340İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 80.283 80.340Banka Kredileri18 80.283 80.340Ticari Borçlar3.626.500 4.075.249İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 3.626.500 4.075.249Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.a 24.051 24.256Diğer Borçlar13.124 155.960İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.c 13.124 155.960Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar0 0ARA TOPLAM3.744.537 4.335.805TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.744.537 4.335.805UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 12.011 29.361İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.011 29.361Banka Kredileri18 12.011 29.361Uzun Vadeli Karşılıklar21 323.120 197.468Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.b 323.120 197.468TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER335.131 226.829TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.079.668 4.562.634ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.110.312 12.070.714Ödenmiş Sermaye22.a 12.084.000 12.084.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.c -147.061 -840Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-147.061 -840Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.c -147.061 -840Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.b 133.222 133.222Yasal Yedekler22.b 133.222 133.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.d -145.668 -304.087Net Dönem Karı veya Zararı22.d 185.819 158.419TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.110.312 12.070.714TOPLAM KAYNAKLAR16.189.980 16.633.348Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23.a 2.007.834 6.879.722Satışların Maliyeti23.b -1.575.562 -6.601.084TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)432.272 278.638BRÜT KAR (ZARAR)432.272 278.638Genel Yönetim Giderleri24.a -465.732 -600.410Pazarlama Giderleri24.b -8.181 -7.274Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25.a 21.483 791Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25.b -3.587 -3.546ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-23.745 -331.801Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-23.745 -331.801Finansman Gelirleri27.a 241.950 372.085Finansman Giderleri27.b -10.926 -17.235SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)207.279 23.049Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.460 11.488Dönem Vergi (Gideri) Geliri28.c 0 -8.548Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28.c -21.460 20.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)185.819 34.537DÖNEM KARI (ZARARI)185.819 34.537Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları185.819 34.537Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-146.221 -16.306Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.c -119.853 -22.386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26.368 6.080Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28.d -26.368 6.080Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-146.221 -16.306TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.598 18.231Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları39.598 18.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846241BIST