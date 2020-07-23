***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
23.07.2020 14:32
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.195 -115.271
Dönem Karı (Zararı)
17.058 -9.417
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.058 -9.417
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-246.163 -529.952
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
168.839 208.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.149 23.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.149 23.502
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.934 7.199
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5.934 7.199
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.089 -34.073
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-465.174 -734.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
190.762 441.661
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10.280 1.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.991.791 241.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.991.791 241.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
811.111 66.583
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
782.680 215.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.431 -149.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-229.209 -79.350
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.678.234 220.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.678.234 220.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.605 21.339
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.468 -30.440
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-98.468 -30.440
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.343 -97.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.408 -9.752
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
556 -7.811
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.148 -1.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.098 -45.158
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.260 -45.158
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.838 0
Alınan Temettüler
55.950 44.141
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
375.589 656.760
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-33.635 -34.012
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-33.635 -34.012
Ödenen Faiz
-9.581 -14.938
Alınan Faiz
540.472
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
266.246 540.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.836.051 1.229.412
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.102.297 1.769.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372
Diğer Düzeltmeler
3.572 3.572 3.572
Transferler
479.741 -479.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.168 -9.417 -16.585 -16.585
Dönem Karı (Zararı)
-9.417 -9.417 -9.417
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.168 -7.168 -7.168
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -53.359