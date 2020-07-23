***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.195 -115.271Dönem Karı (Zararı)17.058 -9.417Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.058 -9.417Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-246.163 -529.952Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler168.839 208.333Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.149 23.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31.149 23.502Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.934 7.199Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5.934 7.199Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.089 -34.073Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-465.174 -734.913İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler190.762 441.661Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)10.280 1.155Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.991.791 241.994İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.991.791 241.994Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler811.111 66.583İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)782.680 215.700İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)28.431 -149.117Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-229.209 -79.350Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.678.234 220.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.678.234 220.380Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.605 21.339Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-98.468 -30.440İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-98.468 -30.440Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-38.343 -97.708Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-15.408 -9.752Vergi İadeleri (Ödemeleri)556 -7.811YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.148 -1.017Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-112.098 -45.158Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-58.260 -45.158Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.838 0Alınan Temettüler55.950 44.141FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI375.589 656.760Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-33.635 -34.012Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-33.635 -34.012Ödenen Faiz-9.581 -14.938Alınan Faiz540.472NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)266.246 540.472DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.836.051 1.229.412DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.102.297 1.769.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372Diğer Düzeltmeler3.572 3.572 3.572Transferler479.741 -479.741Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.168 -9.417 -16.585 -16.585Dönem Karı (Zararı)-9.417 -9.417 -9.417Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.168 -7.168 -7.168Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -53.359