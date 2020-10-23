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***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2020 11:07
GÜNCEL HABERLER



***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372
Diğer Düzeltmeler
3.572 3.572 3.572
Transferler
479.741 -479.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.232 -201.767 -216.999 -216.999
Dönem Karı (Zararı)
-201.767 -201.767 -201.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.232 -15.232 -15.232
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -61.423 133.222 -304.087 -201.767 11.649.945 11.649.945
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714
Diğer Düzeltmeler
2.288 2.288 2.288
Transferler
160.707 -160.707
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.690



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BIST En Aktif Hisseler14:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 12,10 9.613.326 % 10,00  
KONYA 832,40 147.608.877 % 9,99  
KARTN 1.238,20 7.314.047 % 9,99  
EMKEL 4,63 34.934.426 % 9,98  
CASA 36,24 719.328 % 9,95  
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14:10 Alış Satış %  
Dolar 7,9600 7,9653 % 0,35  
Euro 9,4345 9,4394 % 0,51  
Sterlin 10,3738 10,4258 % 0,17  
Frank 8,7673 8,8201 % 0,60  
Riyal 2,1165 2,1272 % 0,30  
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14:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.912 7,30  
Altın Gr. 489 489 3,16  
Cumhuriyet 3.232 3.281 25,00  
Tam 3.219 3.298 34,51  
Yarım 1.556 1.596 16,69  
Çeyrek 780 798 8,35  
Gümüş.Ons 24,77 24,81 0,08  
Gümüş Gr. 6,33 6,35 0,03  
B. Petrol 42,58 42,58 0,12  
Seans Raporu 14:10
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