***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372Diğer Düzeltmeler3.572 3.572 3.572Transferler479.741 -479.741Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.232 -201.767 -216.999 -216.999Dönem Karı (Zararı)-201.767 -201.767 -201.767Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.232 -15.232 -15.232Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -61.423 133.222 -304.087 -201.767 11.649.945 11.649.945Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714Diğer Düzeltmeler2.288 2.288 2.288Transferler160.707 -160.707Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-115.690