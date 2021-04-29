***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -840 133.222 -304.087 -158.419 12.070.714 12.070.714Diğer DüzeltmelerTransferler158.419 -158.419Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-146.221 185.819 39.598 39.598Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-146.221 0Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -147.061 133.222 -145.668 185.819 12.110.312 12.110.312Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyelerr/tr/Bildirim/932220BIST