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***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 11:39


veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -840 133.222 -304.087 -158.419 12.070.714 12.070.714
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
158.419 -158.419
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.221 185.819 39.598 39.598
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.221 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -147.061 133.222 -145.668 185.819 12.110.312 12.110.312
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
r/tr/Bildirim/932220


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BIST En Aktif Hisseler13:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 956,00 30.654.210 % 10,00  
CMBTN 259,60 10.828.133 % 10,00  
BRYAT 367,10 26.766.760 % 9,98  
RYSAS 4,27 15.257.124 % 9,77  
AYCES 71,30 4.923.880 % 9,61  
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13:01 Alış Satış %  
Dolar 8,1700 8,1751 % -0,17  
Euro 9,9073 9,9302 % -0,19  
Sterlin 11,3477 11,4046 % -0,33  
Frank 8,9466 9,0005 % -0,27  
Riyal 2,1712 2,1821 % -0,28  
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13:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -7,12  
Altın Gr. 466 466 -3,00  
Cumhuriyet 3.078 3.124 10,00  
Tam 3.062 3.140 9,39  
Yarım 1.480 1.519 4,54  
Çeyrek 742 759 2,27  
Gümüş.Ons 26,25 26,29 0,06  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 0,00  
B. Petrol 67,44 67,44 0,66  
Seans Raporu 13:01
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