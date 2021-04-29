***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 11:39
veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -840 133.222 -304.087 -158.419 12.070.714 12.070.714
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
158.419 -158.419
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.221 185.819 39.598 39.598
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.221 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -147.061 133.222 -145.668 185.819 12.110.312 12.110.312
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
r/tr/Bildirim/932220
BIST
13:031.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 18,57
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
13:038,1743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0144
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
13:039,9224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0269
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
13:03465,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,41
|Açılış
|: 465,79
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler13:01
|KONYA
|956,00
|30.654.210
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|10.828.133
|% 10,00
|
|BRYAT
|367,10
|26.766.760
|% 9,98
|
|RYSAS
|4,27
|15.257.124
|% 9,77
|
|AYCES
|71,30
|4.923.880
|% 9,61
|
|FRIGO
|30,20
|39.356.107
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.089.031
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|GARAN
|7,25
|638.771.682
|% 1,83
|
|EREGL
|19,19
|382.368.438
|% 1,32
|
|PETKM
|6,58
|314.118.625
|% 0,92
|
|SASA
|36,82
|290.267.904
|% 1,15
|
|AKBNK
|4,91
|247.239.575
|% 1,24
|
|GARAN
|7,25
|638.771.682
|% 1,83
|
|YKBNK
|2,12
|173.584.612
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,11
|58.281.899
|% 3,74
|
|AKBNK
|4,91
|247.239.575
|% 1,24
|
|PETKM
|6,58
|314.118.625
|% 0,92
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1700
|8,1751
|% -0,17
|
|Euro
|9,9073
|9,9302
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,3477
|11,4046
|% -0,33
|
|Frank
|8,9466
|9,0005
|% -0,27
|
|Riyal
|2,1712
|2,1821
|% -0,28
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-7,12
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|10,00
|
|Tam
|3.062
|3.140
|9,39
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|4,54
|
|Çeyrek
|742
|759
|2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,00
|
|B. Petrol
|67,44
|67,44
|0,66
|