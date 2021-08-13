***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714Diğer Düzeltmeleriz-9.581Alınan Faiz418.805YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)328.788 266.246NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)328.788 266.246DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.484.702 1.836.051DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.813.490 2.102.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.813.490 2.484.702Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar9 9.896.374 14.484.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 9.896.374 14.484.794Diğer Alacaklar11 2.630.775 1.614.775İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.384.460 1.432.461İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 246.315 182.314Peşin Ödenmiş Giderler15 117.233 9.285İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 117.233 9.285Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 113.686Diğer Dönen Varlıklar250.975İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 250.975ARA TOPLAM15.822.533 18.593.556TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.822.533 18.593.556DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8 100.000 100.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 100.000 100.000Diğer Alacaklar11 402 670.736İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 402 670.736Maddi Duran Varlıklar20 607.855 436.192Tesis, Makine ve Cihazlar189.109 203.540Taşıtlar404.637 189.158Mobilya ve Demirbaşlar12.630 21.460Özel Maliyetler1.479 22.034Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 50.887 109.659Diğer Haklar21 50.887 109.659Ertelenmiş Vergi Varlığı54 126.680 88.749TOPLAM DURAN VARLIKLAR885.824 1.405.336TOPLAM VARLIKLAR16.708.357 19.998.892KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 0 35.288İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 0 35.288Banka Kredileri24 35.288Ticari Borçlar3.248.905 7.187.648İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 3.248.905 7.187.648Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 50.052Diğer Borçlar11 0 143.726İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 143.726Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 113.686 0Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler64.687 31.942İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 64.687 31.942ARA TOPLAM3.477.330 7.398.604TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.477.330 7.398.604UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Uzun Vadeli Karşılıklar31 297.681 314.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 297.681 314.212TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER297.681 314.212TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.775.011 7.712.816ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.933.346 12.286.076Ödenmiş Sermaye34 12.084.000 12.084.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -59.814 -118.688Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-59.814 -117.163Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -59.814 -117.163Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -1.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 133.222 133.222Yasal Yedekler34 133.222 133.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 187.542 -143.380Net Dönem Karı veya Zararı34 588.396 330.922TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.933.346 12.286.076TOPLAM KAYNAKLAR16.708.357 19.998.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 1.208.786 2.381.596 454.560 381.346Satışların Maliyeti45 -1.575.562TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.208.786 806.034 454.560 381.346BRÜT KAR (ZARAR)1.208.786 806.034 454.560 381.346Genel Yönetim Giderleri47 -1.621.319 -1.247.508 -750.701 -781.776Pazarlama Giderleri47 -15.234 -10.154 -3.435 -1.973Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 3.112 22.535 1.678 1.052Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -57.000 3.587ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-481.655 -429.093 -297.898 -397.764Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 125.000 55.950 125.000 55.950FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-356.655 -373.143 -172.898 -341.814Finansman Gelirleri51 1.191.256 418.805 648.053 176.855Finansman Giderleri51 -188.040 -15.515 -87.229 -4.589SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)646.561 30.147 387.926 -169.548Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-58.165 -13.089 -119.808 8.371Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -113.686 0 -113.686 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 55.521 -13.089 -6.122 8.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)588.396 17.058 268.118 -161.177DÖNEM KARI (ZARARI)588.396 17.058 268.118 -161.177Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları588.396 17.058 268.118 -161.177Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar57.349 -105.684 -31.245 40.537Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 76.465 -125.008 -34.277 -5.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.116 19.324 3.032 45.692Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -19.116 19.324 3.032 45.692Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.349 -105.684 -31.245 40.537TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)645.745 -88.626 236.873 -120.640Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları645.745 -88.626 236.873 -120.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958002BIST