***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
13.08.2021 17:14
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714
Diğer Düzeltmeler
iz
-9.581
Alınan Faiz
418.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
328.788 266.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
328.788 266.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.484.702 1.836.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.813.490 2.102.297
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.813.490 2.484.702
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
9 9.896.374 14.484.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 9.896.374 14.484.794
Diğer Alacaklar
11 2.630.775 1.614.775
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.384.460 1.432.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 246.315 182.314
Peşin Ödenmiş Giderler
15 117.233 9.285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 117.233 9.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 113.686
Diğer Dönen Varlıklar
250.975
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 250.975
ARA TOPLAM
15.822.533 18.593.556
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.822.533 18.593.556
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
11 402 670.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 402 670.736
Maddi Duran Varlıklar
20 607.855 436.192
Tesis, Makine ve Cihazlar
189.109 203.540
Taşıtlar
404.637 189.158
Mobilya ve Demirbaşlar
12.630 21.460
Özel Maliyetler
1.479 22.034
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 50.887 109.659
Diğer Haklar
21 50.887 109.659
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 126.680 88.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
885.824 1.405.336
TOPLAM VARLIKLAR
16.708.357 19.998.892
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 35.288
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 35.288
Banka Kredileri
24 35.288
Ticari Borçlar
3.248.905 7.187.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.248.905 7.187.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 50.052
Diğer Borçlar
11 0 143.726
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 143.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 113.686 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
64.687 31.942
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 64.687 31.942
ARA TOPLAM
3.477.330 7.398.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.477.330 7.398.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 297.681 314.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 297.681 314.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.681 314.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.775.011 7.712.816
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.933.346 12.286.076
Ödenmiş Sermaye
34 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -59.814 -118.688
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.814 -117.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -59.814 -117.163
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -1.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 133.222 133.222
Yasal Yedekler
34 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 187.542 -143.380
Net Dönem Karı veya Zararı
34 588.396 330.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.933.346 12.286.076
TOPLAM KAYNAKLAR
16.708.357 19.998.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 1.208.786 2.381.596 454.560 381.346
Satışların Maliyeti
45 -1.575.562
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.208.786 806.034 454.560 381.346
BRÜT KAR (ZARAR)
1.208.786 806.034 454.560 381.346
Genel Yönetim Giderleri
47 -1.621.319 -1.247.508 -750.701 -781.776
Pazarlama Giderleri
47 -15.234 -10.154 -3.435 -1.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 3.112 22.535 1.678 1.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -57.000 3.587
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-481.655 -429.093 -297.898 -397.764
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 125.000 55.950 125.000 55.950
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-356.655 -373.143 -172.898 -341.814
Finansman Gelirleri
51 1.191.256 418.805 648.053 176.855
Finansman Giderleri
51 -188.040 -15.515 -87.229 -4.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
646.561 30.147 387.926 -169.548
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-58.165 -13.089 -119.808 8.371
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -113.686 0 -113.686 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 55.521 -13.089 -6.122 8.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
588.396 17.058 268.118 -161.177
DÖNEM KARI (ZARARI)
588.396 17.058 268.118 -161.177
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
588.396 17.058 268.118 -161.177
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.349 -105.684 -31.245 40.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 76.465 -125.008 -34.277 -5.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.116 19.324 3.032 45.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -19.116 19.324 3.032 45.692
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.349 -105.684 -31.245 40.537
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
645.745 -88.626 236.873 -120.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
645.745 -88.626 236.873 -120.640
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958002
BIST