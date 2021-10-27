***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714Diğer Düzeltmeler2.288 2.288 2.288Transferler160.707 -160.707Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-115.690 201.942 86.252 86.252Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -116.530 133.222 -143.380 201.942 12.159.254 12.159.254Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076Diğer DüzeltmelerTransferler330.922 -330.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.947 674.494 700.441 700.441Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -92.741 133.222 187.542 674.494 12.986.517 12.986.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI698.255 -81.204Dönem Karı (Zararı)34 674.494 201.942Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)674.494 201.942Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler374.804 -529.392Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 263.966 266.396Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47 120.175 45.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler120.175 45.896Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -9.337 -3.410Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-844.208Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-351.043 317.551Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)10.280Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 4.582.468 -3.331.795İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.582.468 -3.331.795Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16 -2.015.832 3.927.605İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.933.999 3.913.633İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-81.833 13.972Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-116.385Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.833.737 -117.865İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.833.737 -117.865Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,31,33 -83.942 -67.621İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-83.942 -67.621İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.332Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.332Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları698.255 -9.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -42.234Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 -29.071YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-333.208 -64.732Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -333.208 -120.682Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-333.208 -58.260Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -62.422Alınan Temettüler55.950FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.288 733.869Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 -35.288 -54.389Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri23 -35.288 -54.389Ödenen Faiz-12.992Alınan Faiz801.250YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)329.759 587.933NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)329.759 587.933DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.484.702 1.836.051DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.814.461 2.423.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.814.461 2.484.702Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar9 9.902.326 14.484.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 9.902.326 14.484.794Diğer Alacaklar11 3.612.275 1.614.775İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.391.460 1.432.461İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 220.815 182.314Peşin Ödenmiş Giderler15 66.981 9.285İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 66.981 9.285Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 114.750Diğer Dönen Varlıklar516.220İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 516.220ARA TOPLAM17.027.013 18.593.556TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.027.013 18.593.556DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal 8 100.000 100.000Diğer Alacaklar11 402 670.736İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 402 670.736Maddi Duran Varlıklar20 569.407 436.192Tesis, Makine ve Cihazlar182.757 203.540Taşıtlar367.576 189.158Mobilya ve Demirbaşlar8.489 21.460Özel Maliyetler10.585 22.034Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 45.686 109.659Diğer Haklar21 45.686 109.659Ertelenmiş Vergi Varlığı54 167.262 88.749TOPLAM DURAN VARLIKLAR882.757 1.405.336TOPLAM VARLIKLAR17.909.770 19.998.892KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 0 35.288İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 0 35.288Banka Kredileri24 35.288Ticari Borçlar4.353.911 7.187.648İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 4.353.911 7.187.648Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 50.922Diğer Borçlar11 0 143.726İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 143.726Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 75.792 0Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler40.804 31.942İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 40.804 31.942ARA TOPLAM4.521.429 7.398.604TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.521.429 7.398.604UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Uzun Vadeli Karşılıklar31 401.824 314.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 401.824 314.212TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER401.824 314.212TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.923.253 7.712.816ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.986.517 12.286.076Ödenmiş Sermaye34 12.084.000 12.084.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -92.741 -118.688Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-92.741 -117.163Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -92.741 -117.163Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -1.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 133.222 133.222Yasal Yedekler34 133.222 133.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 187.542 -143.380Net Dönem Karı veya Zararı34 674.494 330.922TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.986.517 12.286.076TOPLAM KAYNAKLAR17.909.770 19.998.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 1.554.818 3.007.425 346.032 625.829Satışların Maliyeti45 -1.645.462 -69.900TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.554.818 1.361.963 346.032 555.929BRÜT KAR (ZARAR)1.554.818 1.361.963 346.032 555.929Genel Yönetim Giderleri47 -2.432.406 -2.025.821 -811.087 -778.313Pazarlama Giderleri47 -23.625 -16.921 -8.391 -6.767Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 785.142 551.030 182.089 284.134Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -381.436 -324.436ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-497.507 -129.749 -615.793 54.983Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 125.092 55.950 92FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-372.415 -73.799 -615.701 54.983Finansman Gelirleri51 1.043.658 291.257 451.474 116.813Finansman Giderleri51 -6.086 -18.926 181.954 -3.411SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)665.157 198.532 17.727 168.385Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.337 3.410 67.502 16.499Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -75.792 0 37.894 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 85.129 3.410 29.608 16.499SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)674.494 201.942 85.229 184.884DÖNEM KARI (ZARARI)674.494 201.942 85.229 184.884Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları674.494 201.942 85.229 184.884Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24.422 -115.690 -32.927 -10.006Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 32.563 -137.836 -43.902 -8.141 22.146 10.975 2.822Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.422 -115.690 -32.927 -10.006TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)698.916 86.252 52.302 174.878Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları698.916 86.252 52.302 174.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972724BIST