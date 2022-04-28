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***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2022 14:02
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076
Transferler
330.922 -330.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.118 320.278 410.396 410.396
Dönem Sonu Bakiyeler
-28.570 133.222 187.542 320.278 12.696.472 12.696.472
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -77.462 133.222 187.542 736.467 13.063.769 13.063.769
Transferler
736.467 -736.467
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CEMTS 25,96 36.030.782 % 10,00  
YUNSA 24,74 8.170.781 % 9,96  
UFUK 31,38 3.396.350 % 9,95  
KNFRT 5,14 31.377.267 % 9,83  
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Riyal 3,9449 3,9647 % 0,40  
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Altın Ons 1.916 1.917 22,03  
Altın Gr. 915 915 14,30  
Cumhuriyet 6.075 6.167 95,00  
Tam 6.054 6.204 102,23  
Yarım 2.926 3.001 49,46  
Çeyrek 1.468 1.501 24,73  
Gümüş.Ons 23,40 23,43 0,26  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 0,19  
B. Petrol 109 109 1,51  
Seans Raporu 14:55
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