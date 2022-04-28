***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2022 14:02
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076
Transferler
330.922 -330.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.118 320.278 410.396 410.396
Dönem Sonu Bakiyeler
-28.570 133.222 187.542 320.278 12.696.472 12.696.472
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -77.462 133.222 187.542 736.467 13.063.769 13.063.769
Transferler
736.467 -736.467
14:572.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -15,01
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
14:5714,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0490
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8450
En Düşük
14,7579
14:5715,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0909
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
14:57915,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 14,79
|Açılış
|: 915,28
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler14:55
|EGSER
|23,76
|51.435.756
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.030.782
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.170.781
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.396.350
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.377.267
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.491.171
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|31.782.078
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,80
|27.292.654
|% -8,96
|
|FORMT
|1,41
|14.324.690
|% -7,24
|
|THYAO
|40,56
|2.581.140.673
|% 0,15
|
|AKBNK
|8,85
|743.866.736
|% -1,34
|
|EREGL
|33,34
|743.028.434
|% 0,54
|
|SISE
|17,80
|741.152.732
|% 0,51
|
|TUPRS
|233,80
|737.854.445
|% -1,76
|
|EKGYO
|2,62
|634.774.498
|% -1,13
|
|ODAS
|2,43
|400.134.926
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|157.118.563
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,83
|502.096.593
|% -1,63
|
|AKBNK
|8,85
|743.866.736
|% -1,34
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8353
|14,8405
|% 0,34
|
|Euro
|15,6376
|15,6504
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,5655
|18,6586
|% 1,10
|
|Frank
|15,2194
|15,3111
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9449
|3,9647
|% 0,40
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|22,03
|
|Altın Gr.
|915
|915
|14,30
|
|Cumhuriyet
|6.075
|6.167
|95,00
|
|Tam
|6.054
|6.204
|102,23
|
|Yarım
|2.926
|3.001
|49,46
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|24,73
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,51
|