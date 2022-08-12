***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076Transferler330.922 -330.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)58.874 588.396 647.270 647.270Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -59.814 133.222 187.542 588.396 12.696.472 12.696.472Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -77.462 133.222 187.542 736.467 13.063.769 13.063.769Transferler736.467 -736.467Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.755 929.065 963.369 963.369Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)250.000 250.000 250.000Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -88.217 133.222 250.000 14.232.079 14.232.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34 1.001.270 682.748Dönem Karı (Zararı)34 929.065 588.396Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)929.065 588.396Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler483.741 323.879Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 86.634 205.781Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47 120.437 59.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler120.437 59.933Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 271.408 58.165Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 5.262İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-78.808 -229.527Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -984.931 4.588.420İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-984.931 4.588.420Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16 179.159 -818.275İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-68.751 -951.999İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)247.910 133.724Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 885.287 -3.938.743İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)885.287 -3.938.743Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,31,33 -158.323 -60.929İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-158.323 -60.929Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.333.998 682.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -41.824Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 -290.904YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI96.324 -318.672Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 96.324 -318.672Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları100.590 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.266 -318.672FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.568 -35.288Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 3.568 -35.288Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri23 3.568 -35.288YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.101.162 328.788NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.101.162 328.788DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.826.018 2.484.702DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 5.927.180 2.813.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 6.177.180 4.826.018Ticari Alacaklar8.042.149 7.057.218İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 8.042.149 7.057.218Diğer Alacaklar11 4.236.036 4.353.198İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.236.036 4.167.285İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 185.913Peşin Ödenmiş Giderler15 224.955 11.856İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 224.955 11.856Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 15.809 290.904ARA TOPLAM18.696.129 16.539.194TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.696.129 16.539.194DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 100.000 100.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8 100.000 100.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 100.000 100.000Diğer Alacaklar11 402 402İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 402 402Maddi Duran Varlıklar20 324.750 500.863Tesis, Makine ve Cihazlar20 122.704 163.688Taşıtlar20 198.397 330.514Mobilya ve Demirbaşlar20 2.653 4.348Özel Maliyetler20 996 2.313Kullanım Hakkı Varlıkları22 166.813 93.382Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 33.637 40.484Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 33.637 40.484Ertelenmiş Vergi Varlığı54 190.335TOPLAM DURAN VARLIKLAR625.602 925.466TOPLAM VARLIKLAR19.321.731 17.464.660KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar121.631 100.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar117.499 99.436Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 117.499 99.436İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23 4.132 564Banka Kredileri23 4.132 564Ticari Borçlar9 4.168.082 3.282.795İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 4.168.082 3.282.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 75.855 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 45.059 290.904Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 78.694 312.872İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 78.694 312.872ARA TOPLAM4.489.321 3.986.571TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.489.321 3.986.571UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 69.935 9.305İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22 69.935 9.305Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 69.935 9.305Uzun Vadeli Karşılıklar31 497.595 405.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 497.595 405.015Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 32.801TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER600.331 414.320TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.089.652 4.400.891ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34 14.232.079 13.063.769Ödenmiş Sermaye34 12.084.000 12.084.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -88.217 -77.462Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -88.217 -77.462Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -88.217 -77.462Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 133.222 133.222Yasal Yedekler34 133.222 133.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 1.174.009 187.542Net Dönem Karı veya Zararı34 929.065 736.467TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.232.079 13.063.769TOPLAM KAYNAKLAR19.321.731 17.464.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 26.476.253 1.208.786 26.034.931 454.560Satışların Maliyeti45 -25.577.147 0 -25.577.147TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)899.106 1.208.786 457.784 454.560BRÜT KAR (ZARAR)899.106 1.208.786 457.784 454.560Genel Yönetim Giderleri47 -2.056.830 -1.621.319 -1.154.670 -750.701Pazarlama Giderleri47 -14.077 -15.234 -8.085 -3.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 939.771 3.112 601.206 1.678Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -132.518 -57.000 -120.461 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-364.548 -481.655 -224.226 -297.898Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 1.049.927 125.000 1.049.927 125.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)685.379 -356.655 825.701 -172.898Finansman Gelirleri51 538.826 1.191.256 428.135 648.053Finansman Giderleri51 -23.732 -188.040 -19.901 -87.229SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.200.473 646.561 1.233.935 387.926Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-271.408 -58.165 -277.072 -119.808Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -45.059 -113.686 -45.059 -113.686Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -226.349 55.521 -232.013 -6.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)929.065 588.396 956.863 268.118DÖNEM KARI (ZARARI)53 929.065 588.396 956.863 268.118Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları929.065 588.396 956.863 268.118Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 -10.476 57.349 136.894 -31.245Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -13.968 76.465 182.525 -34.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 3.492 -19.116 -45.631 3.032Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 3.492 -19.116 -45.631 3.032Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.476 57.349 136.894 -31.245TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)918.589 645.745 1.093.757 236.873Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları918.589 645.745 1.093.757 236.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055084BIST