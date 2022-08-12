***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 17:03
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076
Transferler
330.922 -330.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.874 588.396 647.270 647.270
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -59.814 133.222 187.542 588.396 12.696.472 12.696.472
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -77.462 133.222 187.542 736.467 13.063.769 13.063.769
Transferler
736.467 -736.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.755 929.065 963.369 963.369
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
250.000 250.000 250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -88.217 133.222 250.000 14.232.079 14.232.079
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34 1.001.270 682.748
Dönem Karı (Zararı)
34 929.065 588.396
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
929.065 588.396
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
483.741 323.879
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 86.634 205.781
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 120.437 59.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
120.437 59.933
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 271.408 58.165
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 5.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.808 -229.527
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -984.931 4.588.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-984.931 4.588.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 179.159 -818.275
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.751 -951.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
247.910 133.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 885.287 -3.938.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
885.287 -3.938.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 -158.323 -60.929
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-158.323 -60.929
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.333.998 682.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -41.824
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -290.904
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
96.324 -318.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 96.324 -318.672
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
100.590 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.266 -318.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.568 -35.288
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 3.568 -35.288
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
23 3.568 -35.288
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.101.162 328.788
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.101.162 328.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.826.018 2.484.702
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.927.180 2.813.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.177.180 4.826.018
Ticari Alacaklar
8.042.149 7.057.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 8.042.149 7.057.218
Diğer Alacaklar
11 4.236.036 4.353.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.236.036 4.167.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 185.913
Peşin Ödenmiş Giderler
15 224.955 11.856
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 224.955 11.856
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 15.809 290.904
ARA TOPLAM
18.696.129 16.539.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.696.129 16.539.194
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
11 402 402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 402 402
Maddi Duran Varlıklar
20 324.750 500.863
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 122.704 163.688
Taşıtlar
20 198.397 330.514
Mobilya ve Demirbaşlar
20 2.653 4.348
Özel Maliyetler
20 996 2.313
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 166.813 93.382
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 33.637 40.484
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 33.637 40.484
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 190.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
625.602 925.466
TOPLAM VARLIKLAR
19.321.731 17.464.660
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
121.631 100.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
117.499 99.436
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 117.499 99.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 4.132 564
Banka Kredileri
23 4.132 564
Ticari Borçlar
9 4.168.082 3.282.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.168.082 3.282.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 75.855 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 45.059 290.904
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 78.694 312.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 78.694 312.872
ARA TOPLAM
4.489.321 3.986.571
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.489.321 3.986.571
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 69.935 9.305
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 69.935 9.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 69.935 9.305
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 497.595 405.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 497.595 405.015
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 32.801
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
600.331 414.320
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.089.652 4.400.891
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 14.232.079 13.063.769
Ödenmiş Sermaye
34 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -88.217 -77.462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -88.217 -77.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -88.217 -77.462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 133.222 133.222
Yasal Yedekler
34 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 1.174.009 187.542
Net Dönem Karı veya Zararı
34 929.065 736.467
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.232.079 13.063.769
TOPLAM KAYNAKLAR
19.321.731 17.464.660
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 26.476.253 1.208.786 26.034.931 454.560
Satışların Maliyeti
45 -25.577.147 0 -25.577.147
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
899.106 1.208.786 457.784 454.560
BRÜT KAR (ZARAR)
899.106 1.208.786 457.784 454.560
Genel Yönetim Giderleri
47 -2.056.830 -1.621.319 -1.154.670 -750.701
Pazarlama Giderleri
47 -14.077 -15.234 -8.085 -3.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 939.771 3.112 601.206 1.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -132.518 -57.000 -120.461 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-364.548 -481.655 -224.226 -297.898
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 1.049.927 125.000 1.049.927 125.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
685.379 -356.655 825.701 -172.898
Finansman Gelirleri
51 538.826 1.191.256 428.135 648.053
Finansman Giderleri
51 -23.732 -188.040 -19.901 -87.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.200.473 646.561 1.233.935 387.926
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-271.408 -58.165 -277.072 -119.808
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -45.059 -113.686 -45.059 -113.686
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -226.349 55.521 -232.013 -6.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
929.065 588.396 956.863 268.118
DÖNEM KARI (ZARARI)
53 929.065 588.396 956.863 268.118
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
929.065 588.396 956.863 268.118
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -10.476 57.349 136.894 -31.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -13.968 76.465 182.525 -34.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 3.492 -19.116 -45.631 3.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 3.492 -19.116 -45.631 3.032
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.476 57.349 136.894 -31.245
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
918.589 645.745 1.093.757 236.873
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
918.589 645.745 1.093.757 236.873
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055084
BIST