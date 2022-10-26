***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 16:36
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076
Transferler
330.922 -330.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.947 674.494 700.441 700.441
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -92.741 133.222 187.542 674.494 12.696.472 12.696.472
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -77.462 133.222 187.542 736.467 13.063.769 13.063.769
Transferler
736.467 -736.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.784 1.085.685 931.901 931.901
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
250.000 250.000 250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -231.246 133.222 250.000 736.467 1.085.685 14.245.670 14.245.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
560.864 698.255
Dönem Karı (Zararı)
34 1.085.685 661.462
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.085.685 661.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
565.078 387.836
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 126.741 281.342
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 133.857 120.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 133.857 120.175
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 298.156 -13.681
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 6.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-757.171 -351.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.426.980 4.582.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.426.980 4.582.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 31.794 -2.015.832
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-168.751 -1.933.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
200.545 -81.833
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.812.172 -2.833.737
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.812.172 -2.833.737
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 -174.157 -83.942
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-174.157 -83.942
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
893.592 698.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -41.824
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -290.904
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
96.324 -333.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 100.590
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.590
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -4.266 -333.208
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-333.208
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.266
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
249.436 -35.288
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 250.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 250.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 -564 -35.288
Kredilerden Nakit Girişleri
23 -564 -35.288
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
906.624 329.759
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
906.624 329.759
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.826.018 2.484.702
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.732.642 2.814.461
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.732.642 4.826.018
Ticari Alacaklar
9 9.484.199 7.057.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 9.484.199 7.057.218
Diğer Alacaklar
11 4.336.036 4.353.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.336.036 4.167.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 185.913
Peşin Ödenmiş Giderler
15 175.240 11.856
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 112.889 290.904
ARA TOPLAM
19.841.006 16.539.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.841.006 16.539.194
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
11 402 402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 402 402
Maddi Duran Varlıklar
20 290.200 500.863
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 104.364 163.688
Taşıtlar
20 183.197 330.514
Mobilya ve Demirbaşlar
20 2.170 4.348
Özel Maliyetler
20 469 2.313
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 147.484 93.382
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 28.079 40.484
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 28.079 40.484
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 51.003 190.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
617.168 925.466
TOPLAM VARLIKLAR