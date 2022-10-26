***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076Transferler330.922 -330.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.947 674.494 700.441 700.441Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -92.741 133.222 187.542 674.494 12.696.472 12.696.472Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -77.462 133.222 187.542 736.467 13.063.769 13.063.769Transferler736.467 -736.467Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-153.784 1.085.685 931.901 931.901Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)250.000 250.000 250.000Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -231.246 133.222 250.000 736.467 1.085.685 14.245.670 14.245.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI560.864 698.255Dönem Karı (Zararı)34 1.085.685 661.462Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.085.685 661.462Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler565.078 387.836Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 126.741 281.342Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47 133.857 120.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47 133.857 120.175Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 298.156 -13.681Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 6.324İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-757.171 -351.043Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.426.980 4.582.468İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.426.980 4.582.468Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16 31.794 -2.015.832İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-168.751 -1.933.999İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)200.545 -81.833Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.812.172 -2.833.737İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.812.172 -2.833.737Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,31,33 -174.157 -83.942İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-174.157 -83.942Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları893.592 698.255Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -41.824Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 -290.904YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI96.324 -333.208Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 100.590Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.590Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -4.266 -333.208Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-333.208Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.266FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI249.436 -35.288Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri34 250.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri34 250.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 -564 -35.288Kredilerden Nakit Girişleri23 -564 -35.288YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)906.624 329.759NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)906.624 329.759DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.826.018 2.484.702DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 5.732.642 2.814.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 5.732.642 4.826.018Ticari Alacaklar9 9.484.199 7.057.218İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 9.484.199 7.057.218Diğer Alacaklar11 4.336.036 4.353.198İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.336.036 4.167.285İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 185.913Peşin Ödenmiş Giderler15 175.240 11.856Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 112.889 290.904ARA TOPLAM19.841.006 16.539.194TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.841.006 16.539.194DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 100.000 100.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8 100.000 100.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 100.000 100.000Diğer Alacaklar11 402 402İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 402 402Maddi Duran Varlıklar20 290.200 500.863Tesis, Makine ve Cihazlar20 104.364 163.688Taşıtlar20 183.197 330.514Mobilya ve Demirbaşlar20 2.170 4.348Özel Maliyetler20 469 2.313Kullanım Hakkı Varlıkları22 147.484 93.382Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 28.079 40.484Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 28.079 40.484Ertelenmiş Vergi Varlığı54 51.003 190.335TOPLAM DURAN VARLIKLAR617.168 925.466TOPLAM VARLIKLAR