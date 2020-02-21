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***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

21.02.2020 16:01
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***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/02/2020
Karar Sayısı
06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizin 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ait Finansal Tabloları ve ekleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu hazırlanmış olup, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan  Sermaye Piyasası düzenlemeleri doğrultusunda  Yönetim Kurulumuz sorumludur. a) 01/01/2019-31/12/2019 dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve ekleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve ekleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "Tebliğ" uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve ekleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzun işin gelişimini, performansını , şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve  kar zararı ile ilgili gerçeği, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte  dürüst bir biçimde yansıttığını, Beyan ederiz. Levent KOCA        Eda BABAOĞLU              Hanife TENEKECİ Yön.Krl Bşk        Genel Müdür               Muhasebe Operasyon Sorumlusu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820840


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ESCOM 3,12 9.467.642 % 14,71  
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Frank 6,2201 6,2575 % 0,72  
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Altın Gr. 323 323 5,39  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,56 18,60 0,21  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 0,04  
B. Petrol 57,89 57,89 -1,42  
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