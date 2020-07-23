***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
23.07.2020 14:32
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/07/2020
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tabloları ve ekleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu hazırlanmış olup, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan Sermaye Piyasası düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz sorumludur. a) 01/01/2020-30/06/2020 dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve eklerinin tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve eklerinin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "Tebliğ" uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve eklerinin şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği,karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını, Beyan ederiz. Levent KOCAEda BABAOĞLUHanife TENEKECİ Yön.Krl BşkGenel MüdürMuhasebe Operasyon Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861354
BIST
14:26119.485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.405,34
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
14:266,8498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:267,9340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:26413,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,61
|Açılış
|: 414,05
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.439.941
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|32.981.730
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.874.445
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,78
|1.264.350.157
|% 3,08
|
|ISFIN
|4,27
|798.126.862
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,35
|760.318.552
|% -0,84
|
|THYAO
|11,90
|739.497.540
|% 1,62
|
|TUPRS
|88,60
|512.258.070
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,35
|760.318.552
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,27
|798.126.862
|% 3,64
|
|KRDMD
|3,16
|503.032.369
|% 1,28
|
|ZOREN
|2,63
|378.266.211
|% 3,95
|
|IHLGM
|1,76
|239.619.966
|% 1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6742
|8,7177
|% -0,29
|
|Frank
|7,3553
|7,3996
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|8,35
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.694
|2.717
|18,90
|
|Tam
|2.775
|2.788
|19,40
|
|Yarım
|1.347
|1.364
|9,50
|
|Çeyrek
|676
|683
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|-0,16
|