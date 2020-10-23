***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
23.10.2020 11:07
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/10/2020
Karar Sayısı
20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tabloları ve ekleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu hazırlanmış olup, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan Sermaye Piyasası düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz sorumludur. a) 01/01/2020-30/09/2020 dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve eklerinin tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve eklerinin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "Tebliğ" uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve eklerinin şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği,karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını, Beyan ederiz. Levent KOCA Eda BABAOĞLU Hanife TENEKECİ Yön.Krl Bşk Genel Müdür Muhasebe Operasyon Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883227
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|| 0,0478
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9,4511
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14:11488,90
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|
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|: 485,99
|
490,33
En Düşük
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|SANFM
|12,10
|9.567.055
|% 10,00
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|KONTR
|11,08
|231.893
|% 9,92
|
|OZRDN
|8,32
|2.167.648
|% 9,91
|
|EUYO
|6,01
|4.838.501
|% 9,87
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|SUMAS
|35,20
|271.035
|% -9,97
|
|ALMAD
|2,78
|4.840.639
|% -9,74
|
|CRFSA
|21,54
|3.589.898
|% -9,04
|
|AKYHO
|7,16
|57.239.796
|% -7,13
|
|TSKB
|1,73
|796.209.848
|% 0,00
|
|SISE
|6,87
|759.025.490
|% 0,44
|
|GARAN
|7,05
|700.279.797
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,50
|504.314.391
|% -1,69
|
|KATMR
|3,67
|413.372.315
|% -7,56
|
|TSKB
|1,73
|796.209.848
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|323.790.051
|% -2,63
|
|KRDMD
|3,50
|504.314.391
|% -1,69
|
|SKBNK
|1,90
|272.433.289
|% -4,52
|
|IHLAS
|1,29
|158.098.513
|% 4,03
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9612
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|% 0,33
|
|Euro
|9,4307
|9,4393
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,3818
|10,4339
|% 0,25
|
|Frank
|8,7712
|8,8241
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1174
|2,1280
|% 0,33
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|5,83
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.218
|3.298
|33,80
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|16,35
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,18
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
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|42,66
|0,20
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