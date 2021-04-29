***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmamaktadırFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/04/2021Karar Sayısı12Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizin 01 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tabloları ve ekleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu hazırlanmış olup, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan Sermaye Piyasası düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz sorumludur. a) 01/01/2021-31/03/2021 dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve eklerinin tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve eklerinin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "Tebliğ" uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve eklerinin şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği,karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını, Beyan ederiz. Levent KOCAEda BABAOĞLUHanife TENEKECİ Yön.Krl BşkGenel MüdürMuhasebe Operasyon Sorumlusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932221BIST