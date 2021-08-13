***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.08.2021 17:14
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2021
Karar Sayısı
23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tabloları ve ekleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu hazırlanmış olup, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan Sermaye Piyasası düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz sorumludur. a) 01/01/2021-30/06/2021 dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve eklerinin tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve eklerinin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "Tebliğ" uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve eklerinin şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği,karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını, Beyan ederiz. Levent KOCAEda BABAOĞLUHanife TENEKECİ Yön.Krl BşkGenel MüdürMuhasebe Operasyon Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958003
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0145
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0254
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05486,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,52
|Açılış
|: 486,87
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5199
|8,5263
|% -0,17
|
|Euro
|10,0365
|10,0887
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,7769
|11,8359
|% 0,15
|
|Frank
|9,2678
|9,3236
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2646
|2,2759
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|24,08
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,94
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,14
|
|B. Petrol
|70,33
|70,33
|-0,98
|