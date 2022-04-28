***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.04.2022 14:02
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2022
Karar Sayısı
10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01 Ocak 2022 - 31 Mart 2022 dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tabloları ve ekleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu hazırlanmış olup, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan Sermaye Piyasası düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz sorumludur. a) 01/01/2022-31/03/2022 dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve eklerinin tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve eklerinin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "Tebliğ" uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve eklerinin şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kevent KOCAEda BABAOĞLUHanife TENEKECİ Yön.Krl BşkGenel MüdürMuhasebe Operasyon Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024739
BIST
15:042.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -16,78
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
15:0414,8426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0530
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8450
En Düşük
14,7579
15:0415,6343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0761
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
15:04914,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 13,70
|Açılış
|: 914,19
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler15:02
|EGSER
|23,76
|51.865.764
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.041.400
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.181.172
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.398.703
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.378.876
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.493.526
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|32.043.334
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,88
|27.547.545
|% -8,70
|
|FORMT
|1,41
|14.740.765
|% -7,24
|
|THYAO
|40,56
|2.629.448.809
|% 0,15
|
|AKBNK
|8,86
|784.020.929
|% -1,23
|
|SISE
|17,80
|762.574.051
|% 0,51
|
|TUPRS
|233,50
|749.333.667
|% -1,89
|
|EREGL
|33,36
|748.639.659
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,61
|657.580.299
|% -1,51
|
|ODAS
|2,44
|406.481.008
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|167.923.723
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|524.641.883
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,86
|784.020.929
|% -1,23
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8379
|14,8428
|% 0,36
|
|Euro
|15,6288
|15,6341
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,5771
|18,6703
|% 1,17
|
|Frank
|15,2196
|15,3113
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9439
|3,9637
|% 0,38
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|25,29
|
|Altın Gr.
|914
|915
|14,10
|
|Cumhuriyet
|6.075
|6.167
|95,00
|
|Tam
|6.052
|6.202
|100,21
|
|Yarım
|2.925
|3.000
|48,48
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|24,24
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,41
|