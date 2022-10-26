***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2022 16:37
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
Karar Sayısı
24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01 Ocak 2022 - 30 Eylül 2022 dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tabloları ve ekleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu hazırlanmış olup, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan Sermaye Piyasası düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz sorumludur. a) 01/01/2022-30/09/2022 dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve eklerinin tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve eklerinin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "Tebliğ" uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve eklerinin şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği,karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını, Beyan ederiz. Levent KOCAEda BABAOĞLUHanife TENEKECİ Yön.Krl BşkGenel MüdürMuhasebe Operasyon Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074345
BIST
18:053.934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -42,77
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1331
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
18:05994,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 994,99
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATLAS
|1,87
|6.983.550
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|747.275
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.087.655
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.130.432
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.346.709
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.172.561
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.235.644
|% -9,23
|
|DITAS
|35,32
|19.080.658
|% -8,26
|
|KENT
|189,90
|3.779.356
|% -7,82
|
|THYAO
|99,20
|8.657.201.288
|% 0,40
|
|AKBNK
|15,21
|3.668.892.925
|% -3,61
|
|PETKM
|13,43
|2.686.441.363
|% 0,45
|
|TUPRS
|372,10
|2.685.230.290
|% 1,14
|
|SISE
|33,32
|2.534.728.583
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,51
|1.716.755.608
|% -1,31
|
|TSKB
|3,10
|1.047.251.384
|% 0,32
|
|AKBNK
|15,21
|3.668.892.925
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,11
|471.535.088
|% 1,44
|
|ALBRK
|2,36
|475.388.604
|% 5,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6025
|18,6087
|% 0,00
|
|Euro
|18,6134
|18,6373
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,4829
|21,5906
|% -0,38
|
|Frank
|18,7299
|18,8428
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.665
|6.735
|-33,00
|
|Yarım
|3.248
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YAPRK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL