***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2020 16:50
***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883343
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:057,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:059,4352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:05486,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 486,75
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|9,24
|211.026.426
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.662.270
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.534.518
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|1.504.376
|% -10,00
|
|AKYHO
|6,94
|79.135.143
|% -9,99
|
|KLGYO
|12,26
|67.121.759
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,83
|2.298.402.976
|% 5,78
|
|GARAN
|7,06
|1.127.012.307
|% -0,56
|
|SISE
|6,81
|1.122.964.073
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|735.226.407
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,83
|624.620.848
|% -3,68
|
|TSKB
|1,83
|2.298.402.976
|% 5,78
|
|EKGYO
|1,83
|624.620.848
|% -3,68
|
|SKBNK
|1,88
|462.353.177
|% -5,53
|
|KRDMD
|3,48
|735.226.407
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|402.332.808
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9633
|7,9669
|% 0,37
|
|Euro
|9,4286
|9,4366
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,3592
|10,4112
|% 0,03
|
|Frank
|8,7545
|8,8073
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1178
|2,1285
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-5,76
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVTUR
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