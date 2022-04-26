***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:42
***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023964
BIST
17:282.427
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -55,64
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:2814,8090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0413
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:2815,7725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0612
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7637
17:28905,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,51
|Açılış
|: 905,45
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ACSEL
|43,12
|68.650.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.526.862
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|39.927.327
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.385.928
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,89
|247.470.573
|% -8,82
|
|KGYO
|4,68
|21.833.607
|% -8,77
|
|GSDDE
|4,03
|43.725.340
|% -8,62
|
|THYAO
|39,12
|6.513.897.756
|% -1,21
|
|KRDMD
|14,70
|2.953.279.921
|% -2,39
|
|GARAN
|14,97
|1.870.052.655
|% 0,00
|
|SISE
|17,64
|1.828.127.746
|% -1,62
|
|EREGL
|33,30
|1.825.138.981
|% -3,48
|
|EKGYO
|2,62
|1.254.449.414
|% -5,07
|
|YKBNK
|4,97
|1.674.906.081
|% -3,12
|
|ODAS
|2,36
|719.364.468
|% -4,84
|
|TSKB
|1,91
|379.432.775
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,70
|2.953.279.921
|% -2,39
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8046
|14,8078
|% 0,27
|
|Euro
|15,7748
|15,7853
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,6884
|18,7821
|% -0,46
|
|Frank
|15,3874
|15,4801
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9355
|3,9552
|% 0,18
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|4,49
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,28
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,00
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,58
|
Seans Raporu
17:27
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