***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.05.2022 13:44
***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027726
BIST
13:492.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,75
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.450
13:4915,0294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0844
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0322
En Düşük
14,9241
13:4915,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0726
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8660
En Düşük
15,7132
13:49896,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -8,73
|Açılış
|: 896,48
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler13:47
|BOSSA
|52,50
|15.121.353
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.674
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|841.128
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.687.194
|% 9,94
|
|YUNSA
|30,38
|48.772.133
|% 9,68
|
|DEVA
|36,58
|96.203.647
|% -7,72
|
|BJKAS
|3,71
|10.871.498
|% -7,25
|
|AYES
|21,26
|118.634
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,19
|16.577.558
|% -4,77
|
|SANFM
|37,74
|14.974.347
|% -4,70
|
|THYAO
|42,54
|2.251.969.224
|% 0,38
|
|KRDMD
|16,14
|1.980.555.918
|% 4,26
|
|SISE
|19,50
|1.629.011.821
|% 0,57
|
|EREGL
|33,16
|1.155.528.287
|% 0,67
|
|TUPRS
|245,60
|980.993.375
|% -3,76
|
|EKGYO
|2,67
|508.245.505
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,14
|1.980.555.918
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,77
|518.726.248
|% -1,45
|
|KARSN
|5,54
|480.797.504
|% 1,84
|
|SISE
|19,50
|1.629.011.821
|% 0,57
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0163
|15,0294
|% 0,56
|
|Euro
|15,8307
|15,8468
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,4199
|18,5123
|% 0,21
|
|Frank
|15,0649
|15,1557
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9862
|4,0061
|% 0,37
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-24,97
|
|Altın Gr.
|895
|895
|-9,75
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.140
|-64,00
|
|Tam
|6.014
|6.167
|-68,49
|
|Yarım
|2.907
|2.983
|-33,13
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-16,56
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,76
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,20
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,36
|