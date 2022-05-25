***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 10:02
***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032263
BIST
11:042.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,18
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.395
En Düşük
2.386
11:0416,3342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2584
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,3459
En Düşük
16,0430
11:0417,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1638
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,4604
En Düşük
17,2406
11:04973,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,80
|Açılış
|: 973,04
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
975,26
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler11:02
|ARCLK
|74,40
|522.485.583
|% 9,98
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KSTUR
|233,90
|97.069
|% 9,81
|
|GZNMI
|31,32
|20.583.608
|% 8,37
|
|KGYO
|5,13
|11.062.085
|% 7,77
|
|OYAYO
|7,53
|3.126.502
|% -5,87
|
|DOGUB
|4,49
|12.043.500
|% -5,47
|
|SELVA
|8,98
|5.861.788
|% -4,47
|
|SEYKM
|7,37
|13.538.962
|% -4,16
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|GARAN
|14,78
|591.012.020
|% -0,19
|
|THYAO
|42,18
|572.215.365
|% 0,05
|
|ARCLK
|74,40
|522.485.583
|% 9,98
|
|ASELS
|23,62
|453.560.407
|% 2,43
|
|KCHOL
|39,24
|410.444.625
|% 1,92
|
|EKGYO
|2,56
|128.188.759
|% 0,00
|
|GARAN
|14,78
|591.012.020
|% -0,19
|
|YKBNK
|4,37
|145.043.394
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,66
|114.492.976
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,26
|37.747.585
|% 0,00
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3319
|16,3447
|% 1,67
|
|Euro
|17,4320
|17,4579
|% 0,93
|
|Sterlin
|20,3712
|20,4734
|% 1,25
|
|Frank
|16,8769
|16,9786
|% 1,11
|
|Riyal
|4,3306
|4,3523
|% 1,20
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-8,91
|
|Altın Gr.
|974
|974
|8,23
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,06
|