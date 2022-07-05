***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 16:38
***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI [POLHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041693
BIST
17:012.368
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -37,83
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
17:0116,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1613
|Açılış
|: 17,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
17:0117,4510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0858
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4302
17:01973,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,50
|Açılış
|: 973,28
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
972,21
BIST En Aktif Hisseler17:01
|GEREL
|4,62
|48.411.599
|% 10,00
|
|CANTE
|43,22
|44.539.950
|% 8,05
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|GZNMI
|45,14
|30.634.755
|% 7,27
|
|OYAYO
|10,12
|14.100.054
|% 6,41
|
|ULUSE
|207,00
|13.921.698
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|DOKTA
|30,40
|3.157.454
|% -6,46
|
|PENGD
|4,78
|34.631.704
|% -6,27
|
|THYAO
|46,68
|3.591.530.332
|% -2,10
|
|EREGL
|25,72
|1.443.040.858
|% -0,92
|
|SISE
|21,00
|1.376.102.933
|% -0,94
|
|HEKTS
|30,44
|1.317.948.439
|% 5,69
|
|SASA
|39,66
|1.216.018.040
|% -2,07
|
|EKGYO
|2,79
|1.074.699.473
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,19
|823.912.920
|% -2,10
|
|ODAS
|2,77
|461.001.009
|% 1,47
|
|TSKB
|1,96
|192.115.044
|% -1,01
|
|ISCTR
|4,38
|381.783.607
|% -0,45
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9737
|16,9875
|% 0,96
|
|Euro
|17,4340
|17,4510
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,2836
|20,3853
|% -0,00
|
|Frank
|17,5153
|17,6208
|% 0,55
|
|Riyal
|4,5185
|4,5412
|% 1,17
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-33,62
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|6.555
|6.654
|15,00
|
|Tam
|6.540
|6.630
|4,00
|
|Yarım
|3.201
|3.242
|2,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.620
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,44
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,15
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,19
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 84 kaybederek (% -1.76 ) 2, 561
-
17:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, SISE
-
17:15XU100
Endeks 2, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 66 altında . İşlem hacmi 24, 782.00 milyon TL de
-
17:15OYYAT
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 459 adet işlem
-
17:14AYDEM
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 149, 042 adet işlem