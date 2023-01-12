***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:21
***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100935
BIST
14:294.749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 19,79
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:2918,7838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:2920,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0376
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:291.138,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.138,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,04
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:27
|KRDMA
|17,38
|361.261.421
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.389.352
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.958.097
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.508.426
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|23.287.297
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ALFAS
|237,40
|182.806.914
|% -8,69
|
|POLTK
|1.589,20
|67.155.548
|% -8,54
|
|GOZDE
|19,46
|377.476.804
|% -7,60
|
|DURDO
|40,40
|22.228.769
|% -7,47
|
|PGSUS
|433,20
|1.123.317.383
|% 1,21
|
|ODAS
|8,37
|1.004.215.543
|% -4,23
|
|BIMAS
|122,40
|712.110.282
|% -1,61
|
|ENJSA
|29,38
|680.859.084
|% -2,07
|
|DOAS
|144,60
|402.336.723
|% -3,98
|
|KRDMD
|17,89
|5.622.641.577
|% 4,07
|
|EKGYO
|7,97
|2.562.740.722
|% -1,36
|
|YKBNK
|8,68
|2.185.425.069
|% 1,05
|
|SKBNK
|2,52
|347.135.761
|% -1,18
|
|AKBNK
|15,89
|2.151.396.459
|% -1,30
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7751
|18,7883
|% 0,07
|
|Euro
|20,2208
|20,2299
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,7662
|22,8804
|% 0,14
|
|Frank
|20,0673
|20,1882
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,03
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,75
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,04
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.759
|6,00
|
|Tam
|7.693
|7.737
|4,00
|
|Yarım
|3.745
|3.786
|3,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,20
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|1,00
|