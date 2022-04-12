***POLHO* *ELITE* *OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.04.2022 09:05
***POLHO******ELITE******OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ELITE, POLHO, OYLUM]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,75 TL Teorik Fiyat: 18,73 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) POLHO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0197758 TL Teorik Fiyat: 3,2 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OYLUM.E %207,77475 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,121 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019378
BIST
13:552.441
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:53
|CLEBI
|257,60
|78.934.701
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|TSPOR
|6,20
|322.144.914
|% 7,83
|
|ESCOM
|8,36
|41.934.440
|% 7,46
|
|OYLUM
|2,33
|2.344.778
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.802.829
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.332.864
|% -9,96
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|GZNMI
|35,68
|19.861.499
|% -9,67
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|ACSEL
|37,32
|66.969.879
|% -9,55
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|THYAO
|36,66
|2.854.596.223
|% 1,38
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|GARAN
|13,62
|1.918.114.599
|% -1,87
|
|SISE
|17,25
|1.650.387.163
|% 1,11
|
|YKBNK
|5,02
|1.611.097.750
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,20
|1.376.855.452
|% 0,06
|
|ODAS
|2,33
|924.824.052
|% 6,88
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|YKBNK
|5,02
|1.611.097.750
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,68
|798.541.697
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,78
|1.103.621.220
|% -3,82
|
|TSKB
|1,68
|383.252.502
|% -3,45
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6853
|14,6904
|% 0,19
|
|Euro
|15,9517
|15,9709
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0630
|19,1586
|% 0,09
|
|Frank
|15,6822
|15,7767
|% -0,01
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|Riyal
|3,9046
|3,9242
|% 0,16
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,02
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|Altın Gr.
|924
|924
|2,84
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.092
|6.244
|23,20
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|11,22
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
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|B. Petrol
|103
|103
|4,57
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