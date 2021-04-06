***POLHO* *GLRYH* *JANTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.04.2021 09:14
***POLHO******GLRYH******JANTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GLRYH, JANTS, POLHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E %300 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 3,485 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) JANTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 6 TL Teorik Fiyat: 903,7 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) POLHO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0.0131839 TL Teorik Fiyat: 3,297 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923631
BIST
10:291.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.443
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|Önceki Kapanış
|: 1.442
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En Düşük
1.437
10:298,1443
En Yüksek
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|: 0,52%
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|Açılış
|: 8,0950
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|Önceki Kapanış
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8,1548
En Düşük
8,0868
10:299,6305
En Yüksek
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|: 0,41%
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|Açılış
|: 9,5600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 452,74
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|Önceki Kapanış
|: 450,01
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454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler10:29
|NTGAZ
|12,43
|241.863
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|60.122
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|142.738.840
|% 9,99
|
|KRTEK
|24,04
|33.002.357
|% 9,97
|
|SNKRN
|42,34
|675.577
|% 9,97
|
|IDEAS
|75,60
|232.621
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,92
|4.138.896
|% -9,97
|
|SNPAM
|20,98
|46.848
|% -9,96
|
|MERIT
|219,50
|70.460
|% -9,71
|
|RAYSG
|13,94
|334.104
|% -7,99
|
|EKGYO
|1,97
|244.632.966
|% -2,48
|
|GARAN
|6,93
|223.704.786
|% 0,43
|
|FENER
|39,80
|198.620.012
|% 5,40
|
|BJKAS
|8,37
|197.358.162
|% 1,09
|
|KOZAL
|124,00
|180.626.143
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,97
|244.632.966
|% -2,48
|
|GARAN
|6,93
|223.704.786
|% 0,43
|
|BJKAS
|8,37
|197.358.162
|% 1,09
|
|IHLGM
|1,14
|23.971.469
|% -1,72
|
|ODAS
|3,68
|69.781.438
|% -1,08
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1373
|8,1443
|% 0,52
|
|Euro
|9,6122
|9,6305
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,2555
|11,3119
|% 0,26
|
|Frank
|8,6368
|8,6889
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1632
|2,1740
|% 0,49
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,77
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,02
|
|B. Petrol
|62,64
|62,64
|0,49
|