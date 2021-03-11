***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021 YılıSeçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim KuruluTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre Şirketimizin bağımsız denetim hizmetinin 2021 yılında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den temin edilmesine ve bu konunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917170BIST