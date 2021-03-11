***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.03.2021 08:18
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre Şirketimizin bağımsız denetim hizmetinin 2021 yılında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den temin edilmesine ve bu konunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917170
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.566
En Düşük
1.551
18:057,4926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,5222
En Düşük
7,4855
18:058,9536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
8,9775
En Düşük
8,9303
18:05418,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,37
|Açılış
|: 418,13
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
415,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIMAS
|68,90
|393.905.820
|% 0,00
|
|JANTS
|532,90
|141.084.074
|% 0,00
|
|YGYO
|1,63
|17.068.210
|% 0,00
|
|SILVR
|6,85
|27.990.581
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,39
|37.914.866
|% 0,00
|
|BIMAS
|68,90
|393.905.820
|% 0,00
|
|JANTS
|532,90
|141.084.074
|% 0,00
|
|YGYO
|1,63
|17.068.210
|% 0,00
|
|SILVR
|6,85
|27.990.581
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,39
|37.914.866
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 0,00
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 0,00
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4903
|7,4926
|% -0,16
|
|Euro
|8,9407
|8,9536
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,4154
|10,4677
|% 0,06
|
|Frank
|8,0255
|8,0739
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9935
|2,0035
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|7,86
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN