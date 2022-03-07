***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.03.2022 23:14
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre Şirketimizin bağımsız denetim hizmetinin 2022 yılında Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesine ve bu konunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008012
BIST
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
18:0514,3725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1583
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,5071
En Düşük
14,1994
18:0515,6839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1079
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,8899
En Düşük
15,4420
18:05923,01
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 23,77
|Açılış
|: 923,01
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
928,10
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|3,42
|37.127.585
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.932.736
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.102.436
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.077.498
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.586.344
|% 9,91
|
|AVHOL
|5,37
|11.585.985
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.818.837
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.857.300
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|21.061.472
|% -9,69
|
|BASCM
|3,20
|1.045.282
|% -9,60
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|THYAO
|25,90
|3.879.528.598
|% 2,37
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 1,71
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% -0,84
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3595
|14,3612
|% 1,03
|
|Euro
|15,6125
|15,6801
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,7990
|18,8932
|% 0,12
|
|Frank
|15,4718
|15,5650
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8230
|3,8421
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|28,90
|
|Altın Gr.
|923
|923
|23,49
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,16
|
|B. Petrol
|123
|123
|4,92
|
Seans Raporu
18:05
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