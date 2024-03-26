***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiPendik arazisi 2023 yılı değerleme raporuRapor Tarihi25.03.2024AçıklamalarŞirketimiz konsolide finansal tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirilen, bağlı ortaklığımız Poliport'a ait Pendik İlçesi Yayalar mahallesi 10724 Ada 2 Parsel 10723 Ada 3 ve 4 Parsel ve yine Poliport ve Polisan Holding'e ait Şeyhli Mahallesi Örenler Mevkii 10722 Ada 2 Parsel'de bulunan "Pendik Arazisi"nin 2023 yılı değerlemesi Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketi olan Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmış ve Pendik arazisinin piyasa değeri 2.673.650.000 TL olarak tespit edilmiştir. SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal raporlardan başlamak üzere TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ("TMS 29") hükümleri uyarınca enflasyon muhasebesi uygulanmasına karar verilmiştir. TMS 29 uyarınca, enflasyon muhasebesi hesaplamasında Türkiye İstatistik Kurumu ("TÜİK") tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi'nden elde edilen düzeltme katsayısı kullanılmaktadır. Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarımızdaki 1.210.980.000 TL olan değeri 2023 yılı katsayısı kullanılarak 1.995.422.740 TL olarak hesaplanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262933BIST