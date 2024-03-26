***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu
26.03.2024 22:12
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Pendik arazisi 2023 yılı değerleme raporu
Rapor Tarihi
25.03.2024
Açıklamalar
Şirketimiz konsolide finansal tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirilen, bağlı ortaklığımız Poliport'a ait Pendik İlçesi Yayalar mahallesi 10724 Ada 2 Parsel 10723 Ada 3 ve 4 Parsel ve yine Poliport ve Polisan Holding'e ait Şeyhli Mahallesi Örenler Mevkii 10722 Ada 2 Parsel'de bulunan "Pendik Arazisi"nin 2023 yılı değerlemesi Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketi olan Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmış ve Pendik arazisinin piyasa değeri 2.673.650.000 TL olarak tespit edilmiştir. SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal raporlardan başlamak üzere TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ("TMS 29") hükümleri uyarınca enflasyon muhasebesi uygulanmasına karar verilmiştir. TMS 29 uyarınca, enflasyon muhasebesi hesaplamasında Türkiye İstatistik Kurumu ("TÜİK") tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi'nden elde edilen düzeltme katsayısı kullanılmaktadır. Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarımızdaki 1.210.980.000 TL olan değeri 2023 yılı katsayısı kullanılarak 1.995.422.740 TL olarak hesaplanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262933
BIST
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18:058.807
En Düşük
|Değişim
|: -2,46%
|| -222,00
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.761
En Yüksek
9.049
18:0532,1801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0735
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2071
En Düşük
32,0860
18:0534,9566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0740
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,7934
18:052.250,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,21
|Açılış
|: 2.250,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|80,30
|9.179.346
|% 10,00
|
|IZMDC
|6,71
|246.160.942
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|29.979.213
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|80.330.118
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|124.824.611
|% 9,98
|
|PEKGY
|12,71
|636.582.492
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|719.951.618
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|12.453.693
|% -9,99
|
|SODSN
|250,25
|14.466.722
|% -9,98
|
|SRVGY
|277,25
|55.317.124
|% -9,98
|
|THYAO
|285,25
|8.491.803.300
|% -0,17
|
|EREGL
|42,12
|5.208.001.760
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|AKBNK
|44,28
|5.036.821.546
|% 0,45
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|ISCTR
|11,12
|4.558.345.895
|% -2,54
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,32
|1.736.767.788
|% -4,12
|
|YKBNK
|26,64
|4.467.737.195
|% -1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1717
|32,1801
|% 0,23
|
|Euro
|34,8476
|34,9566
|% 0,21
|
|Sterlin
|40,9083
|41,1134
|% -0,23
|
|Frank
|35,8433
|36,0230
|% -0,65
|
|Riyal
|8,6405
|8,6838
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,43
|% 0,66
|
|Platin
|900,39
|904,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|992,39
|999,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,41
|85,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.175,21
|2.175,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHYAY
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 819 adet işlem
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17:58ORCAY
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 605 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 71 kaybederek (% -2.77 ) 9, 474
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, EREGL
-
17:57XU100
Endeks 8, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 88, 108.00 milyon TL de