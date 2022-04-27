***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
27.04.2022 23:00
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte PDF olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024559
BIST
15:212.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,30
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:2114,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 14,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:2115,5920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0345
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:21897,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,83
|Açılış
|: 897,08
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:20
|EGGUB
|251,90
|11.332.477
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.451.201
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.620.767
|% 9,97
|
|POLHO
|3,42
|114.725.598
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.099.788
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,89
|41.740.811
|% -7,93
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|45,14
|19.209.037
|% -4,81
|
|THYAO
|41,40
|4.220.696.389
|% 2,22
|
|GARAN
|15,02
|1.772.270.073
|% 0,33
|
|AKBNK
|9,06
|1.179.839.093
|% -0,98
|
|SISE
|17,99
|1.090.214.118
|% 0,95
|
|YKBNK
|4,98
|1.023.434.172
|% 0,61
|
|ALBRK
|1,25
|410.656.227
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,72
|717.885.769
|% 3,42
|
|YKBNK
|4,98
|1.023.434.172
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,20
|224.694.595
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,06
|1.179.839.093
|% -0,98
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8080
|14,8118
|% 0,02
|
|Euro
|15,6085
|15,6237
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,3633
|18,4554
|% -0,85
|
|Frank
|15,1296
|15,2208
|% -0,58
|
|Riyal
|3,9389
|3,9586
|% 0,08
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|-3,43
|
|Altın Gr.
|898
|899
|0,70
|
|Cumhuriyet
|5.975
|6.065
|-29,00
|
|Tam
|5.945
|6.093
|-33,93
|
|Yarım
|2.873
|2.947
|-16,42
|
|Çeyrek
|1.441
|1.474
|-8,21
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,98
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,68
|
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