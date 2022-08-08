***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
08.08.2022 20:45
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte PDF olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053237
BIST
11:052.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 7,64
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.805
En Düşük
2.781
11:0517,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0154
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:0518,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0763
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3745
En Düşük
18,2767
11:051.033,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.033,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:05
|KRTEK
|22,00
|37.491.064
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|41.374.515
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|38.170.691
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|28.671.420
|% 9,96
|
|VKFYO
|6,45
|4.006.547
|% 9,88
|
|ASUZU
|240,60
|7.424.435
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|117.660.296
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,20
|10.997.318
|% -9,36
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,35
|1.526.268.532
|% 1,02
|
|ISCTR
|6,06
|631.656.323
|% -4,72
|
|SASA
|52,15
|621.776.547
|% 0,29
|
|TUPRS
|278,70
|532.399.695
|% 1,90
|
|EREGL
|28,66
|499.514.337
|% -0,14
|
|ISCTR
|6,06
|631.656.323
|% -4,72
|
|EKGYO
|3,39
|325.403.001
|% -1,45
|
|YKBNK
|5,22
|399.211.628
|% 0,38
|
|ALBRK
|1,61
|106.947.550
|% 3,87
|
|SKBNK
|2,29
|122.885.817
|% 0,00
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9582
|17,9650
|% 0,09
|
|Euro
|18,3624
|18,3745
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,6458
|21,7544
|% 0,26
|
|Frank
|18,7593
|18,8723
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7643
|4,7882
|% 0,19
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.909
|6.967
|-20,00
|
|Yarım
|3.367
|3.406
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,54
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,79
|95,79
|-0,86
|